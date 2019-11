¿Te han desaparecido los likes de Instagram? No te pasa sólo a ti, tiene explicación

Los "Me gusta", o likes, forman parte intrínseca de muchas redes sociales, pero especialmente de las que son propiedad de Facebook. Fue la empresa de Zuckerberg la que popularizó la idea de un botón semejante, al fin y al cabo.

La posibilidad de sólo tener que pulsar un botón para indicar apoyo, interés o simplemente para indicar que habíamos leído el contenido ha sido revolucionaria; ha cambiado completamente la manera en la que interactuamos en Internet.

Pero esta revolución puede llegar a su final, y es la propia Facebook la que quiere acabar con ella, empezando por una de sus propiedades: Instagram. La red social basada en fotografías lleva ya unos meses probando a eliminar el contador de "me gusta" en las publicaciones.

Los likes de Instagram desaparecen

Sin embargo, hasta ahora estas pruebas estaban limitadas a unos pocos usuarios en países concretos, y durante un corto periodo de tiempo. Eso ha cambiado con la expansión del programa de pruebas a nivel global.

Una cantidad limitada de usuarios en todo el mundo ya ha recibido una nueva versión de la interfaz de Instagram, que no muestra el contador de "me gusta". Ya no pueden saber si una publicación tiene 2 likes o 200; sólo se indica si algún usuario ha pulsado en el botón del corazón, especialmente alguno de nuestros amigos.

El cambio es mínimo pero notable si tenías por costumbre mirar la cantidad de likes. El mensaje ha cambiado de "Le gusta a XXX y a 200 personas más", a simplemente "Le gusta a XXX y más personas".

Hay que aclarar que sólo una pequeña cantidad de usuarios ha recibido el cambio. Los que no lo han recibido, pueden seguir viendo la cantidad de likes como antes.

Por lo tanto, como máximo sólo podrías saber que dos personas han hecho like a la publicación. Esto puede cambiar completamente la dinámica de Instagram, especialmente para aquellas cuentas que dependen de compararse entre sí y ganar popularidad para contenido patrocinado.

Sin embargo, eso no significa que los likes hayan desaparecido completamente. De hecho, los creadores de las publicaciones pueden seguir viendo la cantidad, pero sólo ellos. Por lo tanto, pueden usar eso para medir su popularidad como antes; es sólo que no pueden comparar la cifra con la de los demás.

El objetivo de Instragram y Facebook es precisamente ese, que ya no estemos tan pendientes de quién tiene más éxito, y nos centremos exclusivamente en el contenido. Quién sabe, puede que de esa manera nos demos cuenta de que las cuentas que seguimos no son tan interesantes.

O puede que no cambie nada en absoluto, ya que los instagramers más famosos siguen siéndolo; y los que no lo son, no tendrán la oportunidad de demostrar que su popularidad está aumentando.

Es una decisión polémica que dará mucho que hablar, pero que parece ya definitiva; este parece ser el último paso antes de la eliminación total de los likes de Instagram.