Cómo China está usando Pornhub como propaganda

Estamos en la era de la desinformación, y aunque no hemos llegado a puntos distópicos sí que esta se ha convertido en una preocupación de las principales potencias mundiales. Esta desinformación suele atacar, sobre todo, ante causas sociales o sucesos políticos, intentando deformar la información para favorecer a un bando o a otro.

Esto está ocurriendo con las protestas en Hong-Kong. China se está encargando mediante medios locales y propaganda de deslegitimar estas protestas calificándolos como separatistas radicales. Las opiniones acerca de los sucesos en China pueden ser variadas, pero las plataformas de difusión principales como Twitter, YouTube o Facebook tienen que lidiar con esta desinformación.

Ante el borrado inmenso de cuentas destinadas a deslegitimar estas protestas por parte de estas redes, China está usando alternativas cuanto menos peculiares para fomentar su mensaje. Ahora ha sido Pornhub la que se ha visto afectada, viendo como se suben vídeos en contra de estas protestas.

Ante el cierre de cuentas, China está difundiendo propaganda en Pornhub

El caso más virulento fue YouTube, que aseguró que cerró unos 210 canales que se dedicaban a la difusión de esta desinformación que comenzó en julio desde Beijing. Ahora, comentaristas chinos de gran calado como Shu Chang, con más de 3 millones de seguidores en Weibo (red social china) aseguran haberse ido a Pornhub para lanzar allí sus vídeos.

Página china en Pornhub Quartz

Según han podido detectar medios como Quartz, estas promesas han sido ciertas. Uno de los sitios destinados a pornografía más grandes de Internet ha empezado a verse llena de cuentas destinadas a lanzar propanda contra los manifestantes de Hong-Kong. Así lo explica la misma Shu en su página de Weibo:

"YouTube no nos permitiría subir esos videos, así que no tenemos otra manera que publicar los videos en PornHub". Shu no ha dado cifras sobre cuántos vídeos se han subido pero al menos en nuestras búsquedas hemos encontrado al menos una docena de vídeos. Es cierto que están enterrados en todavía más vídeos esta vez sí de carácter pornográfico, pero se pueden encontrar.

Vídeo en Pornhub anti manifestantes. Omicrono

De hecho, algunos de estos vídeos juegan en los títulos para simular contenido erótico. En nuestra búsqueda hemos encontrado uno titulado "HONG KONG DEMOCRATIC PROTESTERS MADE OLD MAN FEEL HOT". La traducción directa sería algo así como "Los manifestantes democráticos de Hong-Kong hicieron sentirse caliente a un hombre viejo". Presumiblemente estos títulos sirven para despistar a Pornhub y evitar que la plataforma también borre los vídeos.

Omicrono

Pornhub está bloqueada en China debido a políticas del gobierno, por lo que para acceder a este sitio se deben usar VPNs. La gran mayoría de estos vídeos vienen de un canal en específico llamado "CCYL_central" que ha subido 11 vídeos hasta la fecha. Todos los vídeos tienen la misma temática; mostrar a manifestantes destrozando cosas, elogios a la policía y al gobierno y clips de noticiarios alabando al Partido Comunista chino.

Existen multitud de ejemplos más, con canales que han subido entre 3 y 6 vídeos a sus plataformas. Otro de los vídeos titulado "Rioters (Cockroach) in Hong Kong" muestra un incidente trágico sucedido en una de las manifestaciones. De hecho, el título no es baladí; "cockroach" o "cucaracha" es el apodo que la policía china le pone a los manifestantes.

En el vídeo podemos ver a un hombre ardiendo después de enfrentarse a los manifestantes. "Los chinos corren el riesgo de ser quemados vivos si se atreven a estar en desacuerdo con los derechistas fascistas en Hong Kong", dice el protagonista del vídeo calificando a los manifestantes de "terroristas".

Esta no es la primera vez que esta clase de sitios pornográficos han sido usados para estas cosas. Algunas cuentas de Twitter vinculadas a este tipo de propaganda fueron "cazadas" tuiteando pornografía con anterioridad y el sitio pornográfico de Hong-Kong, ThisAV, alentó a sus usuarios a manifestarse.