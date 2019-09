La app de mensajería que arrasa en Hong Kong para evitar la censura

Una de las principales ventajas de Internet es la posibilidad de comunicarse con personas que se encuentran en el otro extremo del planeta en segundos y, además, de manera gratuita.

Las redes sociales han cambiado el mundo en el que vivimos, muestra de ello es que algunas cuentan con millones o incluso miles de millones de usuarios. Como consecuencia, la comunicación ha cobrado una nueva realidad: conocemos antes las noticias a través de las redes sociales, cuando antes eran los medios de comunicación los principales emisores.

Tal es el poder de Internet que ni siquiera los estados que tratan de censurar a sus ciudadanos lo consiguen (al menos no la mayoría). El ejemplo más reciente es Hong Kong, donde una app de mensajería está arrasando por poder hacer trizas la censura que sufren. ¡A continuación los detalles!

La app contra la censura de Hong Kong

Actualmente casi cualquier persona tiene un smartphone con datos móviles, la sociedad actual parece haber desarrollado una necesidad de tener que estar conectado todo el tiempo a la red.

KAI PFAFFENBACH Thomson Reuters

Los asiáticos también se encuentran dentro de ese grupo, sin embargo, la situación está tan fea en Hong Kong (China) que sus ciudadanos han comenzado a ser censurados. Éstos no pueden usar apps como WeChat sin ser vigilados por el gobierno chino, por lo que han tenido que buscar alternativas.

Y, como os podéis imaginar, la han encontrado. Se llama Bridgefy y está arrasando en la ciudad china. Esta aplicación de mensajería móvil permite comunicarse sin la necesidad de estar conectado a Internet, ya sea vía Wi-Fi o a través de datos móviles.

Móviles como pieza angular

Bridgefy emplea la archiconocida tecnología Bluetooth para las comunicaciones, como explican en Forbes. Será más fácil chatear con aquellos destinatarios que estén más cerca (100 metros), pero también es posible hacerlo con gente que esté más lejos.

Para hacer llegar esos mensajes más lejos, Bridgefy utiliza los teléfonos móviles como enlace, una idea maravillosamente práctica teniendo en cuenta la cantidad de smartphones que habrá en Hong Kong. Por decirlo de otra manera, los mensajes saltarán de un móvil a otro hasta llegar al objetivo final.

La app está arrasando en Hong Kong durante un período convulso en el que las manifestaciones y protestas se suceden a diario. El crecimiento de Bridgefy es espectacular, las descargas han aumentado casi un 4.000% durante los últimos 60 días, según Apptopia.

Sus creadores no se sorprenden, ya que aseguran que su aplicación ha sido creada para situaciones así. Éstos afirman al medio citado que también pasa lo mismo cuando hay algún huracán o terremoto en el mundo. Esperamos no tener que usarla en España, pero, si no hay más remedio, al menos sabemos que hay una alternativa para que no espíen nuestros mensajes.