La app de notas de iOS censura los insultos que escribes

F*ck you. Dmytriy Kravchenko Unsplash

No es en absoluto nuevo el ver a Internet intentando ser especialmente protector con nosotros, incluso cuando somos usuarios curados de espanto. Podrán ser más feos o más bonitos, pero los insultos son parte de la vida y aunque debemos alejarlos de los niños, las personas tenemos todo el derecho (y a veces la necesidad) de usarlos. Esto no es así en la app de notas de iOS.

¿Y si te dijera que la app de notas de tu iPhone censura tus insultos, incluso escritos a mano alzada? Una nueva polémica ha surgido en las redes gracias al descubrimiento de un usuario en Reddit en el subreddit de r/iOSBeta.

Este usuario vio como la app, al escribir insultos como "fuck" en el título de la nota le recomendaba variaciones censurando la palabra. No nos referimos a proponer otra palabra, sino directamente a ocultarla. Obviamente esto ha causado cierta indignación.

Apple y la censura en su app de notas: no escribas insultos en tu iPhone

Insultos en la app de iOS _l_e_x_ Reddit

Según pudo apreciar el usuario _l_e_x_ al ponerle título a su nota la app se esmeraba en recomendarle censurar la palabra "fuck". Lo llamativo, además de dicha censura, es que no le proponía otra palabra, sino que la app directamente ponía barras bajas donde estaba la palabra.

En The Next Web han intentado replicar esto en un iPhone con iOS 13 y efectivamente, se intentaba censurar la palabra en los títulos, lo que prueba que esta función ha sido introducida con la nueva versión de iOS 13.

Es especialmente importante recalcar que no todas las palabrotas están censuradas. Mientras que palabras como "joder" quedaron censuradas, otras menos fuertes como "culo" (bastante usada en Estados Unidos) quedó fuera de la censura. The Next Web argumenta que esta argucia viene dada por Apple para mantener la calificación de sus sugerencias en un nivel PG-13.

No está claro qué pretende Apple con esto, y menos dado el ámbito privado del asunto. Es cierto que se censura el título de la nota, pero hablamos de una app de notas, en la cuál somos nosotros los que tenemos absoluta potestad para escribir aquello que queramos.

Además, hablando de censurar palabras malsonantes, esta medida tampoco tiene lógica. Existen cientos de palabras malsonantes o que, por su contexto social, sean dañinas sin que su propia naturaleza las califique como palabrotas. Por lo tanto, Apple no puede detectar todas las palabrotas que se escriban, dejando el propósito de proteger a sus usuarios de estas palabras en saco roto.

Si estás lanzando improperios al cielo en la app de notas de tu iPhone y tienes iOS 13 instalado, entonces ya lo sabes: Tim Cook no quiere que digas palabrotas.