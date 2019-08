Cómo tirar dados con Google y esta nueva funcion

He de admitir que una de mis pasiones desde hace muchos años ha sido el rol. He sido tanto "master" (la persona que lleva la partida) como el jugador. Para ello se necesitan dados, y a falta de un set completo, siempre es bueno tirar dados con Google y sus cientos de páginas de lanzamiento de dados online.

El problema es que estas webs no suelen ser idóneas; faltan dados, no puedes hacer más que tirar y normalmente su aleatoriedad no es suficiente, ya que se repiten los números más cercanos. Y repito, no todos tienen acceso a un set de dados completo como los jugadores de rol más acérrimos.

Por eso las personas como yo agradecemos enormemente la nueva función que nos permite tirar dados con Google fácilmente, desde la misma búsqueda.

Tirar dados con Google desde la búsqueda, una función muy agradecida

Esta nueva función se puede encontrar directamente desde la búsqueda de Google, aunque como veremos a continuación, tiene cierto "truco" el hacerla funcionar. Lo primero que debemos saber es que por ahora esto no está disponible en España.

Pero centrémonos un momento en cómo funciona. Este lanzador de dados tiene los dados más usuales del rol; dados de 4, 6, 8, 10, 12 y 20 caras. Hubiéramos agradecido todavía más un dado de 100 caras ya que hay determinados roles que lo necesitan, pero se puede añadir cantidades a los resultados y hacer el apaño.

Simplemente tenemos que darle al dado en cuestión cuántas veces queramos. Si le damos 3 clicks, saldrán 3 dados. 1 click, un dado. Así no tendremos que ir cargando con una bolsa repleta de dados y tener que recogerlos si hemos llegado a un punto de la partida en el que tenemos que tirar muchos dados.

Sobre el funcionamiento de esta herramienta únicamente tenemos 2 quejas. La primera es que no podamos "crear" dados de X caras; es decir, que no podamos seleccionar el número de caras de un dado como sí podemos hacer en otras apps y servicios.

Y la segunda es el aspecto. Vale, es un tirador de dados y no vamos a pedir que tenga gráficos en 4K, pero el aspecto visual de los dados nos parece algo "old school", sobre todo con esa fuente numérica ya desfasada. Sabiendo lo cuidadosa que es Google con el diseño, esto esperamos que se pueda solucionar.

Ahora viene el gran pero: ¿cómo podemos activarlo? En español no podremos acceder por ahora a él. Para hacerlo, tendréis que seleccionar en vuestra cuenta de Google el idioma a inglés de Estados Unidos. Una vez hecho, tenéis que buscar en Google "dice roller" sin las comillas y en la misma búsqueda os saldrá.

Si no queréis hacer triquiñuelas para activar esta función y preferís esperar, no pasa nada. Un apaño muy bueno es el generador de números aleatorios de Google. Simplemente buscáis "generador de números aleatorios" y os saldrá una ventanita en la que podréis seleccionar la cantidad. Es un apaño sobre todo para el dado de 100; ponéis mínimo 1 y máximo 100 y es como un dado de 100 caras.

Debajo de la ventanita pone feedback; os recomendamos darle vuestra opinión a Google al respecto para que vaya puliendo esta herramienta y que, si tiene éxito, podamos obtener ventajas como cambiar las caras de los dados, etcétera.