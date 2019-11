Mejora tu pronunciación del inglés con lo nuevo de Google

Seguro que más de una vez has buscado una palabra en Google para buscar su traducción, ya sea al inglés o al español. El problema es que hay palabras con pronunciaciones muy variadas, y por mucho que sepamos escribirlas a veces necesitamos decirlas. La pronunciación del inglés es un tema importante en el idioma, por lo que cualquier forma de mejorarla es bienvenida.

Google está desarrollando una nueva característica en su buscador que nos ayudará a mejorar nuestra pronunciación. Desde el mismo buscador de Google podremos buscar cómo se pronuncian estas palabras y mediante la tecnología de reconocimiento de voz de Google se nos dirá si lo estamos haciendo bien o mal.

Esta función, desgraciadamente, solo está disponible por ahora en inglés (americano). Pero podemos aprovecharla para mejorar nuestra pronunciación del inglés fácilmente.

Mejora tu pronunciación del inglés con el buscador de Google

Desde el buscador de Google podremos usar el micrófono de nuestro dispositivo, decir la palabra que estamos buscando y que el buscador nos diga si está bien pronunciada o no. Usualmente buscamos "cómo se pronuncia X palabra" y Google mediante un clip de voz nos da la idea principal. El problema está en que esta pronunciación no siempre es la más correcta para algunas personas que no la entienden.

Tal y como explica Google en su blog, el buscador se encargará de ayudarnos a pronunciar estas palabras mediante el sistema de reconocimiento de voz de Google. Por ahora funciona solo en inglés americano, por lo que tendremos que buscar dicha función en inglés. "How to pronounce quokka", por ejemplo.

Una vez digamos la palabra a través del altavoz de nuestro móvil o dispositivo el buscador nos dirá si está bien pronunciado o no y qué debemos hacer para pronunciarla mejor. Esta tecnología " procesa las palabras habladas separándolas en fragmentos de sonido individuales. Después, a través del aprendizaje automático, se cruza nuestra pronunciación con la pronunciación correcta".

Comprensión a través de imágenes

Además, cuando busquemos estas palabras aparecerán imágenes relacionadas con lo que estamos buscando. Una vez busquemos la traducción de una palabra Google nos mostrará imágenes relacionadas para hacernos una idea de qué es. Esto puede venir genial para buscar traducciones de palabras no tan comunes en otros países o que tengan varios significados.

Esto mejorará, ya que según Google, "no todas las palabras pueden representarse fácilmente con una imagen. Hemos empezado por los sustantivos y poco a poco iremos incorporando las imágenes al resto. De momento las imágenes están disponibles en el diccionario de inglés y en todas las traducciones a otros idiomas". Aunque esta función no esté en español por ahora, puede ser una gran iniciativa para practicar nuestro inglés a la hora de buscar una traducción.

