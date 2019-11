Los cristales de datos de Superman se hacen realidad, y ya almacenan su película

Aunque pueda sonar a ciencia ficción, existen iniciativas que buscan almacenar datos en vidrio. Sí, podrían existir "pronto" los cristales de datos, una alternativa más que peculiar frente a los métodos de almacenamiento de información actuales como los CDs, DVDs, discos duros, etcétera. Ahora, Microsoft vuelve a darle un empujón a su proyecto basado en este concepto, Project Silica, metiendo en un diminuto cristal una copia de la película de Superman de 1978.

Microsoft se ha asociado con Warner Bros para llevar a cabo esta demostración y mostrar al mundo su concepto llevado a la realidad de cristales almacenadores de datos. Concretamente, han almacenado la película en un cristal del tamaño aproximado de un posavasos (unos 5 x 75 x 2 mm).

El equipo Microsoft Research ha sido el responsable de tan arduo proceso que, desgraciadamente, a día de hoy es tremendamente complicado y costoso. No obstante, Microsoft cree que este podría ser el futuro del almacenamiento; no por nada llevan intentando abordar este problema unos 5 años.

Discos duros de cristal: Microsoft consigue meter una película en un trozo de cristal

El trozo de cristal que han usado es cuarzo normal. Han probado su resistencia hirviéndolo, horneándolo e incluso rayándolo. Obviamente el que guardemos nuestros datos en dispositivos hechos de un material tan frágil como el cristal suscita ciertas dudas, pero Microsoft cree que es posible. Según el mismo CEO de Microsoft, Satya Nadella: "Construimos todo este sistema que es esencialmente un nuevo sistema de almacenamiento en frío".

Project Silica no es nuevo; Microsoft lleva ya tiempo detrás de esta idea y de hecho no es la primera en intentarlo. El objetivo de Silica es almacenar y preservar datos; los dispositivos de almacenamiento actuales pueden fallar y sistemas convencionales de "almacenamiento" de información como los libros o las fotos no son resistentes ante el paso del tiempo.

Microsoft

Pero, ¿cómo lo han hecho? Microsoft se ha aliado con Warner Bros para almacenar esta película en el trozo de cuarzo que vemos en la imagen de portada de este artículo. Usaron un método para almacenar activos digitales de forma permanente que permitiera, además, realizar copias de seguridad duraderas en el tiempo.

El proceso es laborioso; primero, convirtieron la película de formato digital a formato analógico. Luego, la dividieron en 3 componentes de color para transferir cada uno a negativos de película en blanco y negro. Estos negativos no se desvanecen como sí lo hacen las películas a color. El problema obvio es lo costoso y laborioso que es este proceso; el mismo director de tecnología de Warner Bros, Vicky Colf, lo admite.

"Si la solución de almacenamiento de Project Silica demuestra ser tan rentable y escalable como podría ser (todos reconocemos que aún es temprano) esto es algo que nos encantaría ver adoptado por otros estudios, compañeros y por otras industrias. Si funciona para nosotros, creemos firmemente que esto será un beneficio para cualquiera que quiera preservar y archivar contenido".

Microsoft usa láseres infrarrojos para codificar datos en "vóxeles", un equivalente tridimensional a los píxeles que estamos acostumbrados a ver en las pantallas. Estos datos quedan almacenados dentro del cristal y es la labor de los algoritmos de aprendizaje automático el decodificar los patrones para volver a leer estos datos. Aún queda bastante tiempo para que Microsoft pueda implementar esta tecnología en el mercado ya que aún está en desarrollo. ¿Llegaremos a tener algún día discos duros de cristal?

Origen | Microsoft Innovation Stories