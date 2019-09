La App Store deja de priorizar las aplicaciones de Apple

Probemos a hacer algo. Busca una app en la App Store. ¿Qué te sale primero? Exacto, aplicaciones de Apple. Usualmente en la tienda de apps de los de Cupertino se promocionaban primero las de Apple, y aunque esto pueda tener a priori su sentido, dejaba de lado a los desarrolladores de terceros.

Esto se ha acabado según el The New York Times. El medio analizó los datos de búsqueda de la App Store y descubrió que Apple favorecía a sus apps en las búsquedas, incluso cuando estas no tenían que ver con algunas como Compass y Find My Friends. Antes de ver los resultados de apps de terceros, en primera instancia se veían las apps de la manzanita. Una revisión similar hizo el Wall Street Journal con similar resultado.

Ahora Apple le ha puesto solución. Apple ha confirmado al Times que modificó el algoritmo de búsqueda para no priorizar sus apps en los resultados. Esta modificación se realizó en julio tras más de un año siendo sus propias apps las que dominaban en la tienda.

Apple le dará más cancha a los desarrolladores en su App Store

Según cuentan estos medios, en algunas ocasiones buscando una app tenías que "esquivar" hasta 14 resultados hasta dar con una opción de desarrolladores terciarios (como pasaba en la búsqueda "podcast"). Apple se excusó acerca de esto asegurando que dicho comportamiento se atribuía a una función de motor de búsqueda que a veces agrupaba aplicaciones por desarrollador. La popularidad también tenía peso en dichos resultados.

Esto entraña un problema. Si por ejemplo realizamos una búsqueda que pueda atribuirse a varias apps de Apple, el algoritmo decidía que las personas estaban buscando una app de Apple y debido a esto sus resultados aparecían los primeros. Los usuarios tocaban primero las opciones de Apple, restándole visibilidad a las apps de desarrolladores externos.

Primero Apple detuvo dicho comportamiento para algunas búsquedas de esta índole pero no ha sido hasta julio que ha cambiado el algoritmo para que la situación cambie. Apple, o en su defecto, sus ejecutivos se han defendido en numerosas ocasiones alegando que "esto no es un error", tal y como dijo el vicepresidente senior Phil Schiller. Ahora, Apple ha asegurado que este cambio será un impulso para los desarrolladores de terceros.

Spotify lanzó acusaciones contra Apple en referencia a monopolio en el momento en el que, en una ocasión, la famosa app de streaming llegó a estar en el puesto 23. Incluso una corte de Estados Unidos permitió una demanda acusando a Apple de fijar precios y abusar de un monopolio sobre la distribución de aplicaciones en iOS. Apple se defendió asegurando que la tienda no era ningún monopolio.

Google sufrió acusaciones similares, alegando que el buscador favorecía sus servicios en la Google Play Store de Android frente a alternativas de terceros. Esto ha provocado que en numerosas ocasiones Google tuviera que modificar la tienda de apps para mostrar visibilidad de otras apps; por ejemplo, ahora la Play Store muestra apps alternativas de terceros una vez se inicia por primera vez.