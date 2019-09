El lector de huellas en pantalla llegará al iPhone... el año que viene

Si eres usuario de iPhone, quizás eches de menos (o no) el Touch ID, el lector de huellas tradicional. Como ya pasara con el jack de 3.5 milímetros, Apple decidió retirar el lector de huellas cuando hizo un cambio de diseño radical a la gama iPhone con la generación X, y la comunidad de usuarios le ha estado instando a que adopte un lector de huellas en pantalla.

Las ventas de los iPhone no han sido del todo buenas tal y como ha admitido la misma compañía, por lo que muchos esperan que los iPhone que se presentarán en unos pocos días den suficientes incentivos en mejoras a los usuarios para hacer el upgrade. Una de esas opciones es recuperar el Touch ID con un lector de huellas en pantalla.

Pero parece que no será así, al menos de momento. Tal y como informan The Verge y Bloomberg, esta solicitada mejora no llegaría hasta el año que viene, con los iPhone del 2020.

El Touch ID convertido en lector de huellas en pantalla no llegaría hasta el año 2020

iPhone 11

Según informa Bloomberg, Apple está trabajando en un sistema de autentificación por lector de huellas bajo la pantalla similar a los que ya estamos viendo en dispositivos Samsung, Xiaomi y OnePlus. Gracias a esta tecnología podríamos ver un iPhone conjuntando el Face ID y el Touch ID para regocijo de los usuarios.

Este nuevo informe enlaza con uno ya realizado previamente por el destacado analista Ming-Chi Kuo, que también afirmó que Apple buscaría la forma de implementar el Touch ID y el Face ID al mismo tiempo. El gran problema es que Bloomberg afirma que esta tecnología no llegará hasta el año que viene, y Ming es todavía más conservador; no cree que esta tecnología llegue hasta el año 2021.

Esto tiene una ventaja, y es que los lectores de huellas en pantalla de primeras generaciones adolecen de un problema: el área de escaneo de la huella es demasiado pequeño en algunos modelos y da lugar a intentos fallidos y a una mayor lentitud en estos lectores frente a los convencionales.

Bloomberg afirma que esta tecnología usará "una gran parte de la pantalla" para realizar el desbloqueo, enlazando con diversas patentes de Apple que mostraban usos diversos de esta tecnología. Así no solo tendríamos una gran superficie de pantalla para desbloquear el teléfono, ino que sería más eficaz que algunos lectores de huella en pantalla. Según el medio: "los proveedores han demostrado su capacidad para integrar la tecnología en los iPhones, pero la compañía aún no ha logrado producirla en masa".

El objetivo de Apple reside en tener lista esta tecnología para el año que viene, y Bloomberg señala que de no ser así, la fecha podría trasladarse a la que ya predijo Ming en 2021. Por lo tanto, en el peor de los casos, nos veríamos 2 años esperando hasta que un iPhone incorporara un lector de huellas en pantalla.

Adicionalmente, Bloomberg también habla de informes recientes sobre la intención de Apple de traer un iPhone de bajo coste resucitándolo, pensando inevitablemente en el iPhone SE. De nuevo estamos ante una pequeña decepción; según cuenta el medio, este dispositivo tendría Touch ID tradicional y una pantalla de 4.7 pulgadas, y se esperaría para la primera mitad del año 2020. ¿Repetirá Apple la polémica estrategia que llevó a cabo con el iPod Touch?