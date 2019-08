La nueva berlina eléctrica más rápida: el nuevo Porsche bate el récord

Cada vez falta menos para la presentación oficial del Porsche Taycan, y menos mal. El fabricante alemán lleva varias semanas soltando nueva información con cuentagotas, y ya no podemos esperar más a ver el primer coche eléctrico de Porsche

Claro, que Porsche tiene buenos motivos para soltar la información de esa manera: cada aspecto del Taycan da para hablar por separado. Por ejemplo, cuando publicó la primera foto del interior, con nada menos que cinco pantallas.

Pero el Taycan sigue siendo un Porsche, y que use un motor eléctrico y baterías no ha cambiado eso, ¿o no? Nadie espera que el Taycan sea tan rápido y manejable como un 911, principalmente porque es una berlina; pero aún así, esperamos mucho en términos de rendimiento de este coche.

La berlina eléctrica más rápida es de Porsche

Porsche ha querido calmar los temores batiendo uno de los récords más deseados por los fabricantes: el de Nürburgring-Nordschleife. El legendario circuito alemán es uno de los más completos y largos que siguen en pie, con sus 20,6 kilómetros y sus incontables curvas. La mayoría de los fabricantes lleva sus nuevos modelos al circuito para marcar un tiempo, y el del Taycan es llamativo.

El Porsche Taycan consiguió un tiempo de 7:42, lo que lo convierte en la berlina eléctrica más rápida en haber completado el trazado. Ahora bien, hay que tener en cuenta que no hay muchas berlinas eléctricas en el mercado, y no todas han intentado el récord de manera seria. Tesla, por ejemplo, nunca intentó marcar un tiempo oficial con su Model S, y sólo tenemos tiempos marcados por aficionados, que están lejos del Taycan.

Pero más importante que la comparativa con Tesla es que el tiempo no es malo. En 2016, Porsche batió el récord de berlinas con el Panamera y su 7:38; el Taycan no ha quedado nada lejos.

El mejor indicativo de cómo ha mejorado la tecnología lo tenemos si comparamos el tiempo con coches eléctricos pioneros, como el Toyota TMG EV P001, prácticamente un coche de carreras que en 2011 consiguió un tiempo 5 segundos más lento. El Taycan también ha machacado a dos deportivos eléctricos como el Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive y al Audi R8 e-tron, que lo intentaron en 2013 y 2012 respectivamente.