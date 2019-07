El filtro facial de una streamer se desactiva y el resultado no te sorprenderá

Ya te lo habrán dicho muchas veces, pero te lo volvemos a repetir por si acaso: no te fíes de lo que ves en Internet. Muchos memes hablan de cómo gracias a tácticas de engaño como el filtro facial podemos estar siendo engañados en tiempo real. El pensar que en vez de hablar con una chica de 26 años estamos hablando con un señor llamado Juan de más de 40.

Este meme hace gracia... hasta que deja de ser un meme. Porque ya se ha pillado más de una vez al típico streamer que usa montones de filtros y tácticas de belleza en sus directos y por un fallo se ha desvelado el 'pastel'. Un nuevo caso viral reaviva las llamas de ese debate.

La famosa streamer "Your Highness Qiao Biluo" fue pillada en pleno streaming en la plataforma china DouYu y el resultado no te sorprenderá; detrás del arquetipo más que conocido de chica dulce y joven se escondía una mujer de 58 años que distaba mucho de cumplir la fantasía de muchos de los hombres que la seguían.

La streamer y el maldito filtro facial: el desastre de "Your Highness Qiao Biluo"

La famosa streamer. Izquierda, con filtro. Derecha, sin filtro.

Los 'hechos' tuvieron lugar el pasado día 25 de julio. "Your Highness Qiao Biluo" emitía como de costumbre pero esta vez acompañada de otra famosa streamer, Qingzy. El streaming, como era de esperar, estaba siendo seguido por cientos de personas, mayoritariamente hombres.

Necesitamos algo de contexto. "Your Highness Qiao Biluo" se vendía en redes como una chica joven y muy dulce, el clásico canon de belleza que causa furor en países como China. Tenía una voz "dulce y curativa", era "adorada como una diosa linda", vivaz y demás.

Los asistentes al streaming querían ver a la joven "Highness" sin ese filtro que la cubría (porque sí, era obvio que llevaba un filtro facial). Obviamente Qiao Biluo se negó, pero aceptó hacerlo únicamente si la cantidad donada era suficiente. ""No puedo mostrar mi rostro hasta que reciba regalos por valor de 100.000 yuanes", dijo Biluo. 100.000 yuanes son unos 11.950 dólares.

Captura de pantalla del stream.

Tal y como informa la BBC, las donaciones no se hicieron esperar. La donación más alta llegó a ascender a 40.000 yuanes, unos 5.800 dólares. Incluso prometió quedar en persona con alguno de sus espectadores por el módico precio de 100.000 yuanes.

Y seamos claros; si Biluo hubiera sido valiente y hubiera mostrado su rostro, sería un acto de valentía. El problema es que la valentía la tuvo el filtro facial, que falló.

Empezó a fallar y al hacerlo se reveló todo: pasamos de ver a "Your Highness Qiao Biluo" a Qiaobiluo Dianxia, una mujer de mediana edad de unos 58 años. Dianxia no se dio cuenta de que el filtro estaba fallando hasta que los espectadores empezaron a huir en masa del streaming y empezaron a retirar sus donaciones.

Lo que vino a continuación era más que esperable. Tras el descubrimiento, el streaming empezó a vaciarse y la streamer se dio cuenta de lo que ocurría. Poco después, Dianxia suspendía su cuenta y el debate de si lo que vemos es real o no se volvía a avivar, ya que se viralizó tanto el caso que incluso llegó a los medios de comunicación locales.

Distintas interpretaciones para algo conocido

Lo cierto es que Dianxia podría alegrarse, ya que sus seguidores explotaron desde los poco más de 100.000 hasta casi los 650.000 desde el incidente. Y de hecho, hay varias interpretaciones para lo ocurrido.

En Weibo, famosa red social china, se ha estado debatiendo si esto es un fraude y cuán grande es el impacto de esta revelación. Muchos lo califican de la primera forma, y ya hay quién ha lanzado caricaturas burñandose de un mal que azota a muchos streams, la falsa realidad.

Sin embargo, otros lo ven de otra forma. En los streamings, sobre todo los que podemos ver en el continente asiático, es más que común el usar filtros faciales para embellecer y dar una imagen que pueda atraer a más gente. Al fin y al cabo esto ha pasado más de una vez; podríamos llegar a pensar que esto se sabía desde un inicio, o al menos, se intuía.

Finalmente, lo que es cierto es que el problema no es el aspecto físico de Dianxia ni que sea una mujer de 58 años; está en su derecho de tener el físico que tiene y no por ello debe ser menospreciada. El problema radica en vender una imagen de ti que no es, y más aún, conseguir dinero a costa de ello. Porque es dudoso que Dianxia quedase con alguno de los espectadores aunque pagasen esos 100.000 yuanes.

Filtro de gato

Los fallos en el streaming no son algo nuevo. En una rueda de prensa de la policía canadiense se coló un filtro de gato mientras hablaban de un asesinato vía streaming. Otro caso famoso fue el de un dirigente pakistaní, que emitió sus palabras en directo con otro filtro facial.