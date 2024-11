Un farmacéutico revela la realidad de las personas con problemas de salud mental: "La gente tiende a fingir"

En España, 1 de cada 4 personas tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. En 2020, un 5,4% de la población tenía algún tipo de cuadro depresivo, es decir, 2,1 millones de personas; sin embargo, el problema más frecuentemente registrado en las historias clínicas es el trastorno de ansiedad, que afecta al 6,7% de población con tarjeta sanitaria.

Debido a las cifras crecientes, tratar la salud mental en las conversaciones cotidianas se ha vuelto menos tabú que hace unos años. No obstante, todavía hay quienes dudan sobre este tipo de enfermedades, y llegan a replantearse si realmente existen o que si quienes las padecen, están fingiendo o exagerando su malestar.

A pesar de que pueda parecer una circunstancia que no afecta, lo cierto es que, que las personas de tu entorno crean que estás fingiendo es muy perjudicial, y así lo explica el farmacéutico Fernández en su cuenta de TikTok.

"La gente tiende a fingir estar bien, no al contrario"

El farmacéutico Fernández (@farmaceuticofernandez) es uno de los expertos de salud más famosos de TikTok. Desde su cuenta, no solo da los mejores consejos, sino que resuelve las dudas de los usuarios y habla de algunos temas tabú, que mucha gente no considera en su día a día.

En este caso, el experto narra una situación que ha vivido recientemente, en la que acudió una madre a la farmacia a pedir medicación para su hija, con un informe psiquiátrico que decía que sufría ataques de pánico y ansiedad. Lejos de sentir empatía, comentó que "no se lo creía del todo".

La madre le contó al farmacéutico que "siempre le había gustado llamar la atención", además de decirle que exageraba, por no decir que fingía. Una circunstancia que pasa más de lo que nosotros podemos imaginarnos, pero que puede ser muy perjudicial.

"Este es uno de los principales problemas a la hora de tratar la salud mental, como los síntomas no son evidentes, el entorno del paciente tiende a quitarle hierro, a restarle importancia o directamente creer que mienten", explica el experto.

Los problemas de salud mental son igual de importantes que cualquier otro problema físico; sin embargo, "si las personas que en teoría tienen que apoyarte te dicen que no es para tanto y que ya se te pasará, la cosa empeora todavía más", indica.

"La realidad es que el 5% de los adultos sufren depresión y el 10% ansiedad. Y casi todo el mundo te contesta que está bien cuando les preguntas 'qué tal estás', pero mínimo 1 o 2 de cada 10 no lo está", explica, y añade: "Hay mucha más gente sufriendo depresión o ansiedad, fingiendo que no la sufre, que gente que no la sufre, fingiendo que la sufre".

El experto además pone de ejemplo las redes sociales, en las que las personas tienden a fingir que están bien, cuando la realidad es completamente contraria en muchas ocasiones, y que lo raro es encontrarnos a personas manifestando que están mal.