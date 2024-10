Una argentina en España cuenta la rara pregunta que le hacen en una entrevista de trabajo: "Me fui sin decir nada"

TikTok se ha convertido en la plataforma predilecta de quienes buscan vídeos cortos, curiosos y fuera de lo común que les haga abstraerse de la realidad, sin pensar en nada más. El caso de una joven argentina en búsqueda de trabajo en España no iba a ser la excepción.

El vídeo publicado por @inmigrantesvnzla13 no ha tardado en hacerse viral, acumulando millones de visualizaciones. Bien por la soltura de la chica, lo cómico de la situación o el simple hecho de ponerse en la piel de la protagonista ante un hecho que todos, en mayor o menor medida, hemos tenido que vivir al buscar empleo.

La diferencia está en que a la chica de esta historia, quien ya se visualizaba, triunfante, con su objetivo conseguido y un puesto de trabajo perfecto para ella, abandonaba la entrevista por una extraña pregunta que le realizan: "¿Cuántas pelotitas de tenis caben en un autobús escolar?".

Contexto: argentina busca empleo

La historia ha despertado un gran interés entre los usuarios de la conocida red social, especialmente después de que la candidata decidiera abandonar el proceso de selección tras una pregunta que consideró, si no absurda, bastante rara.

La mujer, de nacionalidad argentina, comienza el vídeo contando su andadura: "Acabo de salir de una entrevista laboral... Venía re-bien... Yo como una campeona contestando las preguntas re-bien, todo risas", comenta mientras camina por la calle con aparente despreocupación.

La aparente tranquilidad de la mujer, sumado a su inconfundible acento argentino, son partes fundamentales de lo atrayente del vídeo de TikTok, en una situación que, realmente, para cualquier persona, genera cierta ansiedad.

Ella continúa caminando y charlando con la cámara: "Yo me dije, ya está, contratadísima, mañana empiezo", comenta. "Y me dicen, bien, última pregunta. ¿Cómo harías para saber cuántas pelotitas de tenis caben en un autobús escolar?"

Una última pregunta viral

La pregunta no deja de sorprender a la protagonista de esta historia, pero también a los millones de usuarios que han visto el vídeo.

Puede que quien esté acostumbrado a las entrevistas de trabajo, este tipo de cuestionarios que buscan habilidades de pensamiento creativo, resolución de problemas o un análisis lógico, le resulte más o menos normal. Pero para el resto de las personas, es una cuestión que sorprende.

Argentina busca trabajo en España. Vídeo de TikTok. E.E.

La argentina continuaba su relato en el vídeo: "Pero con gente, sin gente, el autobús...", se preguntaba para sí misma. A lo que el entrevistador insistía: "No importa. ¿Cuántas caben? Contéstame".

La expresión de asombro, sorna y desilusión de la chica del vídeo viral de @inmigrantesvnzla13 es lo mejor. Concluye su viral reacción "Ya dije, nada... Ciao, echarme. No me contrates. Me fui sin decir nada".

El inesperado giro que va tomando el vídeo ha conquistado a miles de usuarios en la red. Mientras que en un principio todo parecía ir bien, en un momento en el que ya se veía en el puesto de trabajo, la pregunta del entrevistador echa todo a perder.

La experiencia ha desatado una ola de comentarios de personas que se sintieron identificadas con su frustración y cuestionaron la utilidad de este tipo de preguntas en una entrevista laboral.