Ocho series para aprender inglés sin casi darte cuenta

Hoy en día tener conocimientos de idiomas es algo bastante común, sobre todo de cara al ámbito profesional, pero también resulta muy útil para la vida personal. Según la web de Statista, en este 2022 el inglés es el idioma más hablado del mundo, con más de 1.400 millones de hablantes.

[Estos son los idiomas más hablados del mundo]

Y es que, desde hace ya varios años, el inglés se enseña desde pequeños en el colegio, debido a que este idioma se usa en la mayoría de escenarios internacionales y ya está integrado en muchas áreas de la vida.

Pero tanto si eres joven como si eres más mayor, puede que no estés tan familiarizado como te gustaría con la lengua anglosajona. No recordar muy bien los tiempos verbales, un vocabulario limitado, no saber bien cómo pronunciar la mayoría de palabras o cómo mantener una conversación simple, son algunos de los problemas a los que nos podemos enfrentar.

En ese caso, siempre que tu situación lo permita, una buena idea es apuntarte a clases adecuadas a tu nivel o incluso a cursos online. Pero, aunque no tan profesionales, hay más opciones, como la que te proponemos hoy: aprender inglés viendo series.

Por ello, hemos hecho una recopilación de series con las que te será más fácil aprenderlo, tanto si te gusta más el acento británico, como si estás más familiarizado con el acento americano o estadounidense.

Series para aprender inglés británico

The Crown

Rodaje de la serie 'The crown'.

¿Hay algo más británico que la figura de la Reina Isabel de Inglaterra? Esta serie cuenta parte de la historia de la monarca desde que fue coronada, pasando por tiempos más modernos. Se considera un drama histórico y puedes verla en Netflix.

Sobra decir que el acento con el que se desarrolla toda la serie es muy británico, por lo que aprenderás un inglés refinado y elegante, a la vez que descubres una versión muy cercana de la vida de su majestad. Está disponible tanto en Netflix como en Amazon Prime Video.

Downton Abbey

'Downton Abbey' Amazon Prime Video

Siguiendo la línea de la elegancia británica y la aristocracia, esta es otra de las series que puedes ver para conseguir hablar en inglés con un buen acento de Inglaterra. Aunque en este caso, también hay escenas en las que se habla de forma más relajada e informal, concretamente en los diálogos del servicio. Por ello se considera una de las mejores series para aprender este tipo de inglés, ya que además la dicción de los actores es muy buena. Puedes verla a través de la web de RTVE.

Game of Thrones

'Juego de Tronos'.

Una de las series más populares de los últimos años, Juego de Tronos, basada en las novelas de George R.R Martin, trata sobre el enfrentamiento de diferentes familias y casas nobles por hacerse con el trono. Es una serie con muchos capítulos y una historia extensa, perfecta para los amantes de la novela bélica y de fantasía.

Está disponible en HBO y, aunque se trata de una serie americana, muchos de sus actores son británicos, como Emilia Clarke, que da vida a la tan querida Daenerys Targaryen, o el personaje de Jon Nieve, interpretado por Kit Harington. De este modo tendrás la posibilidad de distinguir diferentes acentos y aprender de ellos.

Peaky Blinders

Fotograma de 'Peaky Blinders'. Netflix

Subiendo un poco de nivel, te proponemos adentrarte en esta historia de una banda de gánsteres de Birmingham, con Tommy Shelby a la cabeza como líder. Y hablamos de nivel más alto debido a la presencia de muchas expresiones británicas y frases hechas, además del acento cerrado de varios personajes. También puedes verla a través de Amazon Prime Video y también en Netflix.

Series para aprender inglés americano

Friends

Episodio de Friends

¿Quién no ha oído hablar de esta serie? Se trata de una de las más famosas y populares de Estados Unidos y de muchos más lugares como España. El grupo de amigos de Nueva York más querido de la pequeña pantalla puede ayudarte a conocer el inglés estadounidense más útil y cotidiano, ya que el lenguaje es sencillo, con chistes y expresiones bastante fáciles de entender y aplicables a muchas situaciones. Está disponible en HBO Max.

The Simpson

Los Simpson

Probablemente otra de las series americanas más vistas y conocidas a nivel mundial, que ahora puedes ver completa en Disney +. Aunque se trate de un contenido de animación, lo cierto es que su tono está más enfocado a los adultos que a los niños, dadas las notas críticas a la sociedad estadounidense y la ironía que muchas veces se maneja.

Pero fuera de ello, al fin y al cabo es una comedia entretenida, rápida de ver y con muchísima variedad en sus capítulos. Así que verla en inglés seguro que te resulta muy fácil y te aporta esos conocimientos y el acento que te has propuesto aprender.

Prison Break

Wentworth Miller y Dominic Purcell en 'Prison Break'

Para los amantes del género policíaco y de acción, será perfecta esta otra recomendación, la serie que para muchos es un clásico: Prison Break. Aunque tiene algunos años, su trama no pasa de moda y es el ejemplo perfecto si te interesa aprender el inglés americano más coloquial y desenfadado. La puedes ver en Star, en la plataforma de streaming Disney + y en Netflix.

Glee

Glee

Como última recomendación, también disponible en Disney+, te proponemos una serie con la que, además de aprender el inglés más americano, terminarás tarareando o moviendo las caderas. ¿Por qué? Pues porque se trata de una serie en forma de musical, en el que se cuentan las idas y venidas de un grupo de adolescentes en el instituto. Un contenido ligero y alegre, con diálogos cotidianos y al que se le suma la posibilidad de practicar inglés a través de auténticos temazos.



Cómo aprender inglés viendo series

Y aunque hay muchas más series que se podrían añadir a la lista, cabe indicar que este método no es el ideal para quienes parten desde cero. Es importante que se tenga un nivel básico para poder hacerlo pero, por suerte, hoy en día hay poca gente que no cumpla ese requisito. Así que, si te interesa esta forma de aprender, te damos algunos consejos para ello:

- Empieza utilizando subtítulos en español: Ir poco a poco puede ayudarte, ya que si directamente pones el audio en inglés no te enteres de nada y te sea difícil seguir la trama, algo por lo que es más probable que abandones. Si usas subtítulos en español irás asociando las palabras y expresiones de forma que, cuando se repitan, será más sencillo que las reconozcas con solo oirlas.

- Pasa a los subtítulos en inglés: una vez te veas preparado, pasar de leer en español a inglés será bueno para afianzar la escritura de esas palabras e identificar bien qué se dice en cada frase. También será útil para asociar cómo se escribe y se pronuncia.

- Elige temáticas que te gusten: Si no te interesa el tema y además no entiendes del todo lo que se dice, la tarea te va a dar mucha pereza. Así que lo ideal es elegir una serie que creas que te va a gustar.

- Practica con lo que ya has visto: Tampoco hasta el nivel de saberte los diálogos de memoria, pero sí que te suene la historia. Esto puede ayudarte a captar antes lo que se dice, sobre todo a nivel audio. Además, quizá descubras que te gusta más la versión original que la que está traducida, pues conserva matices o entonaciones que se pueden perder en la versión doblada.

-Ten paciencia. No esperes que por pasar una semana viendo una serie en inglés ya vas a dominar el idioma. Este método requiere de bastante tiempo y siempre irá mejor si lo refuerzas con otras prácticas.

