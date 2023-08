Si planeas irte de vacaciones con tu perro, debes conocer esta guía de viajes

¿Quieres viajar con tu perro este verano? En ocasiones planear unas vacaciones por España y querer llevar a tu mascota es bastante complicado. No son muchos los alojamientos, restaurantes, cafeterías o playas a las que se puede llevar a un can. Sin embargo, Rover.com, el mayor marketplace online del mundo para el cuidado de mascotas, ha presentado hoy una guía para viajar con perros por España.

Bajo el título "No sin mi perro", se trata de un manual en el que se ofrecen los mejores alojamientos, restaurantes, cafeterías, playas, parques, actividades… para disfrutar con nuestra familia de cuatro patas este verano.



Esta guía nace con el objetivo de facilitar a los dueños de mascotas la elección de los destinos perfectos para irse de vacaciones. Y es que, según un estudio elaborado por Rover.com, los dueños de perros no quieren separarse de ellos en vacaciones porque su perro es su acompañante favorito (33%), justo por detrás de su pareja (37%).

Por ello, el 53% de los encuestados señala que viajará con su perro este verano; el 22% optará por dejarlo al cuidado de un familiar o amigo y el 12% prefiere confiar su mascota a un servicio fiable de cuidadores como el de Rover.com. Muchos son los que lo tienen claro, el 81% de los encuestados señala que su perro es su mejor amigo y que quiere disfrutar de sus vacaciones con él y el 37% reconoce que le preocupa dejarlo muchos días solo.



Para poder ofrecer la visión de un experto canino sobre cuál es la gestión más idónea de los viajes cuando tienes una mascota, el experto en comportamiento animal y adiestrador canino, Nacho Sierra, fue el encargado de presentar la guía. También analizó el estudio y ofreció algunas recomendaciones para contar con mascotas sanas y felices tanto cuando están con su dueño como cuando esto no es posible.

Según explicó Sierra: "el perro es un animal social que a su vez vive en una sociedad humana que precisa del contacto e interacción con sus dueños. En definitiva, la felicidad de un perro está en poder compartir con él sus actividades: viajes, paseos y sobre todo permitirle satisfacer muchos de sus instintos a través de ejercicios físicos y sensitivos, donde el uso del olfato se convierte en una actividad básica".



A la hora de viajar, según explica el experto, "es preciso adaptar a los animales al viaje para que no sufran. En este sentido, los trasportines de viaje o descanso son la mejor herramienta para que los perros obtengan el beneficio del “efecto madriguera” y conseguir la relajación y la seguridad que necesitan al viajar. No olvidemos que los perros son cánidos y filogenéticamente tienen “la madriguera” como referente del descanso y la seguridad y por ello, utilizar trasportines o remolques es muy beneficioso para el perro a la hora de viajar.



Al 70% le ha resultado más difícil después de pandemia separarse de su mascota



Son muchos los cambios que nos trajo la pandemia de la COVID-19 y, sin duda, los perros fueron fundamentales en aquel momento. “Durante la pandemia muchos perros mejoraron su grado de satisfacción ya que pasaban más tiempo atendidos por sus dueños y les sacaban más a pasear, pero por el contrario hubo algunos, los que vivían en el centro de las grandes ciudades, que sufrieron más de la falta de ejercicio, ocasionando así problemas de ansiedad que se pudieron transformar en problemas de conducta", indica el experto.



En este sentido, según el estudio de Rover.com, el 67% de los encuestados reconoce que, al pasar tanto tiempo con su mascota durante la época de confinamiento, ahora le cuesta más separarse de su perro para viajar. Tanto es así, que al 56% le encantaría poder llevar a su perro a la oficina, aunque el 24% dice que sería imposible porque su perro es muy movido.



En este sentido, según explica Nacho Sierra: "es bueno que los perros nos acompañen en nuestra actividad cotidiana y en las vacaciones, pero no debemos crear un exceso de dependencia, ya que, si no acostumbramos a nuestro perro desde pequeño a gestionar su soledad, luego muchos pueden padecer de estrés, ansiedad por la separación de sus dueños, ladridos compulsivos, destrucción de objetos, etc.

"Por ello debemos mantener un equilibrio entre la necesidad de que aprendan a estar solos y la de evitar el aburrimiento y la inactividad. Los paseadores y cuidadores de perros en este caso tienen una labor importante para que nuestro perro disfrute de ejercicio y paseo durante el día y de esta forma se puede conciliar mejor nuestra vida laboral con las atenciones que nuestra mascota demanda".

Guía para viajar con mascotas: "No sin mi perro"

Rover.com es la mayor red mundial de amantes de los animales que están deseando cuidar de las mascotas y, por ello, quieren que los dueños de perros siempre disfruten de sus amigos de cuatro patas y solo recurran a los servicios de Rover.com cuando lo necesiten. En la guía “No sin mi perro” es posible encontrar información de utilidad para viajar con tu mascota, como recomendaciones en función del transporte elegido, alojamientos, restaurantes, playas, parques o actividades para disfrutar junto con tu perro. Así, la guía está centrada en diez de las Comunidades Autónomas de nuestro país ya que el 65% de los encuestados tiene previsto viajar por España con su mascota este verano.



Y es que, cuando los amantes de los perros escogen un destino para sus vacaciones quieren incluir a su perro en el viaje con actividades que se adapten a él, según señala el 75% de los encuestados; además, el 68% señala que le importa tener a su mascota con él durante todo el viaje, por lo que opta por alojamientos pet friendly; el 38% indica que le presta importancia a que su mascota viaje cómodamente y el 32% se asegura de que su mascota no esté encerrada durante largos periodos de tiempo.



"Desde Rover.com creemos que hay que tratar a las mascotas como parte de nuestra familia y precisamente esto es lo que nos ha llevado a ser una de las mayores comunidades de cuidadores y paseadores de mascotas del mundo. La familia siempre está unida y le gusta disfrutar de las vacaciones todos juntos, por eso hemos creado esta guía, porque nos dimos cuenta de que no siempre es fácil encontrar los lugares en los que tengas la libertad de hacer todo lo que te apetece junto a tu mascota", señala Elia Borrini, Head of International Growth de Rover.com.

Servicios de Rover.com

Creemos que todo el mundo merece sentir el amor incondicional de una mascota y Rover.com existe para que esa experiencia sea más sencilla. La app y la web de Rover conecta a dueños de perros y gatos con cuidadores y paseadores de mascotas por todo EE.UU., Canadá, Reino Unido y Europa.

Los cuidadores de Rover se encargan de todo. Los servicios de Rover incluyen:

- Alojamiento de mascotas: el perro/gato pasa la noche en casa del cuidador.

- Cuidado a domicilio: el cuidador pasa la noche en la casa del dueño atendiendo al perro/gato.

- Guardería de día: dejar al perro/gato en casa del cuidador por la mañana y recogerlo por la tarde.

- Paseo de perros: el perro sale a dar un paseo de 30 o 60 minutos por el barrio.

- Visitas a domicilio: los cuidadores pasan por la casa del dueño y se quedan 30 o 60 minutos para dar de comer al perro/gato y jugar con él.

Rover ofrece a los cuidadores y dueños de mascotas la flexibilidad de personalizar su experiencia para cada servicio. El cuidador y el dueño pueden acordar algo diferente dependiendo de las necesidades de la mascota.

Puedes disfrutar de la guía "No sin mi perro" de Rover.com descargándotela en PDF o en la siguiente landing page: http://www.rover.com/es/blog/viajar-con-perro.

