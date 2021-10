En España, los juegos de mesa son la mejor excusa para amenizar una tarde con amigos y para convertir un plan casero en un momento de diversión y risas aseguradas. Así que si lo que estás buscando es amenizar esas noches de fiesta o reuniones con amigos para conseguir pasar un buen rato de risas y bromas, después de descubrirte los mejores juegos de cartas españolas y los mejores juegos para beber con amigos, esta vez hemos hecho una selección con opciones muy variadas de juegos de mesa.

Ocho juegos de mesa que actualmente se sitúan entre los más vendidos y entre los juegos con más seguidores en España, como el clásico Catán, el novedoso Guatafac o el divertido Scrawl, entre otros. Todos ellos opciones ideales para entreteneros y divertiros durante horas. ¿Preparados para pasar la mejor jornada de risas con amigos?

Los juegos de mesa más divertidos para jugar con amigos

Ubongo

Este juego de rapidez y azar puede ser una de las mejores alternativas para pasar una divertida tarde con amigos. Un juego de 2 a 4 jugadores en el que todos competiréis por ser los más rápidos en conseguir completar los puzzles. El ganador cogerá una gema azul del tablero y una gema al azar de la bolsa, mientras que el segundo jugador ganador cogerá una gema amarilla del tablero y otra de la bolsa. Después de finalizar las nueve rondas, tocará contabilizar los puntos de las gemas ganadas y cada color tendrá una puntuación determinada. El jugador con más puntos se convertirá en el ganador.

Ubongo

Virus

Este juego se sitúa sin duda entre uno de los más vendidos en España, perfecto para niños, pero también para pasar un divertido momento entre amigos. Un juego de cartas muy entretenido, con reglas intuitivas y que podréis explicar en poco minutos. Este juego contiene 68 cartas con ilustraciones divertidas y que pueden clasificarse en virus, órganos, tratamientos y vacunas. Cada jugador comenzará con tres cartas, con las cuales podrá jugar o descartar. El objetivo con ellas es ir formando un cuerpo sano y colocarte las vacunas necesarias si tienes algún órgano infectado, mientras infectas los órganos del resto de jugadores. El jugador que primero consiga los cuatro órganos sanos gana.

Virus

Party & Co

Este es un juego por equipos cuyo objetivo es el de adivinar la respuesta, a través de la mímica, el dibujo u otro tipo de pruebas por equipos. Uno de esos juegos de mesa divertidos y por equipos, en los que será fundamental que consigáis coordinaros entre vosotros para conseguir ganar las partidas. Cada partida tiene turnos rápidos de 30 segundos, por lo que no habrá tiempo para aburrirse. Una opción perfecta para disfrutar de una tarde única con amigos y en la que podréis participar hasta 20 jugadores.

Party & Co

Los Colonos de Catán

En esta selección no podía faltar un clásico entre los clásicos: El Catán. Uno de los juegos con más seguidores de la historia y una opción perfecta si lo que buscáis es disfrutar de partidas emocionantes en las que tendréis que conseguir y gestionar vuestros propios recursos. Está considerado como el primer juego de mesa de estilo alemán y para muchos es uno de los mejores juegos de estrategia del mundo.

Los Colonos de Catán

Guatafac

Guatafac es otro de los fenómenos del momento para jugar con amigos, y es que entre sus 480 cartas hay además 80 con funciones especiales que imponen castigos a los jugadores, como beberse un chupito, dar respuestas rápidas y alocadas… Un juego en el que tendrás solo 8 segundos para adivinar los pensamientos más bizarros de tus amigos y con los que tendrás que compartir honestidad, espontaneidad y respuestas sin censura. Y todo ello unido a que se trata de un juego eco friendly, ya que sus cartas están hechas con papel de bosques gestionados de forma sostenible y social friendly, ya que el 1% de sus ingresos va directo a la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder).

Guatafac

Taboo

Este juego de ingenio y agilidad mental también es una de esas opciones que nunca falla para pasar un momento de risas con amigos. En él, uno de los miembros de equipo tendrá que conseguir que su compañero acierte una palabra antes de que se termine el tiempo marcado y para ello un miembro del equipo tendrá que ir dándole pistas siempre y cuando no diga las palabras prohibidas o tabú. Estas palabras están relacionadas con la palabra que el compañero tendrá que adivinar, por lo que el juego se complica y también se hace aún más divertido al no poder nombrarlas. El tablero suele tener un recorrido de pocas casillas y el primer equipo que complete el recorrido gana la partida.

Taboo

Scrawl

Si sois unos fanáticos del juego del ‘teléfono escacharrado’ sin duda este juego es perfecto para vosotros. Scrawl es un juego de mesa para adultos diferente que combina el concepto de juego de mesa con el mundo de los dibujos y con el clásico ‘teléfono escacharrado’. En este juego tendréis que demostrar vuestra habilidad dibujando, ya que el objetivo del juego es plasmar un dibujo partiendo de una frase al azar. Ese dibujo o garabato, circulará por el resto de retorcidos jugadores y el concepto que plasmaste el en dibujo podrá ir dando lugar a diferentes interpretaciones. Un juego similar al teléfono escacharrado pero ilustrado y en el que el dibujo más creativo tendrá su recompensa a modo de puntos que determinarán el ganador de la partida.

Scrawl

Tribu de sinvergüenzas

Este juego es una de las elecciones favoritas de jóvenes y adultos para jugar en fiestas, ya que con este juego te sacarán algunos de tus secretos más oscuros y tendrás que demostrar que no tienes miedo ni vergüenza. Un juego de cartas muy diferente al resto, divertido y moderno, perfecto para esas personas que no tienen miedo a enfrentarse a retos y que tengan ganas de hacer algo alocado. En este juego tendréis que someteros a muchas preguntas embarazosas, las cuales tendréis que responder con honestidad, sobre todo si quieres convertirte en jefe/a de la tribu de sinvergüenzas. En este juego no ganará el que tenga más puntos, sino que el que acumule más puntos será expulsado de la tribu y la persona que obtenga menos puntos pasará a convertirse en jefe/a.

Tribu de sinvergüenzas

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan