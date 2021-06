¿Dónde viajarán los españoles este verano?

Al igual que ya ocurrió en 2020, el turismo de este verano parece que estará marcado por los viajes por España. Sin embargo, el llamado pasaporte COVID, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, ha permitido que el interés y reservas para viajes al extranjero haya crecido exponencialmente en las últimas semanas. Así lo afirman las estadísticas internas que maneja Civitatis, según las cuales, a día de hoy, una de cada tres reservas realizada por un español en su página web es para un destino fuera de nuestras fronteras. Portugal, Italia y Francia son los países más populares según estos datos, con un 31, 22 y 10 % de las reservas en el extranjero respectivamente.

Del mismo modo que en el verano anterior, la población española apuesta por destinos cercanos pero no exentos de atractivos, encabezando el listado una de las ciudades más turísticas del mundo: Roma, la capital de Italia. Oporto y Lisboa completan el podio, atrayendo a turistas no solo por sus monumentos, sino también por su fácil accesibilidad por carretera, donde no existen restricciones de PCR o test de antígenos. Aun así, a diferencia que en 2020, hay un gran número de españoles que han reservado en Civitatis visitas guiadas y excursiones en países al otro lado del charco, como es el caso de Riviera Maya, en México, o Punta Cana, en la República Dominicana. Poco a poco los españoles parecen haber aceptado los trámites que demanda la situación sanitaria y se animan a viajar lejos a pesar de ellos. En ese sentido, los dos países caribeños han sabido posicionarse como un destino seguro y muy demandado.

10 destinos internacionales con más reservas de españoles para este verano

Roma

Oporto

Lisboa

París

Atenas

Riviera Maya

Venecia

Cracovia

Florencia

Punta Cana

Dentro de los destinos españoles, Andalucía triunfa un año más como la región más popular en las reservas de Civitatis. Granada ya fue en 2020 el destino más popular del verano según la plataforma española, y este año repetiría, aunque seguida muy de cerca por Sevilla y Córdoba, otras de las ciudades españolas que más turistas atraen gracias a su incomparable patrimonio histórico y cultural.

A continuación, el listado completo con los 10 destinos nacionales e internacionales donde más actividades han reservado los españoles este verano.

10 destinos nacionales con más reservas de españoles para este verano

Granada

Sevilla

Córdoba

Madrid

Santiago de Compostela

Barcelona

Málaga

Tenerife

Menorca

Mallorca

