Este es el banco más bonito del mundo: está en un pueblo costero de España

El norte de España es una de las opciones más elegidas por los españoles a la hora de hacer una escapada durante los meses de verano. De hecho, hay muchos pueblos costeros del norte que se llenan de turistas: ofrecen playas, naturaleza y buena gastronomía, entre otras cosas.

Si estás buscando un lugar especial... Galicia y Asturias esconden rincones de gran belleza. Concretamente, sus costas poseen dos lugares excepcionales: miradores con bancos considerados los más bonitos del mundo. ¿Quieres conocer estos lugares?

El banco más bonito del mundo

¿Quieres saber cuál es el banco más bonito del mundo? Si estás buscando un lugar especial en el que pasar la tarde y sacar las mejores fotos al Mar Cantábrico, aquí te damos dos opciones, una en Galicia y otra en Asturias.

Los acantilados de Loiba, en Galicia

El considerado como el banco más bonito del mundo se encuentra en Galicia, concretamente, sobre los acantilados de Loiba, que se encuentran en la parroquia de San Julián de Loiba, en el municipio de Ortigueira, provincia de La Coruña.

De los acantilados de Loiba cabe destacar que forman un paisaje de escarpadas paredes de roca y que su altura sobre el nivel del mar varía entre los 80 y los 160 metros. A sus pies existen seis estrechos arenales: o picón, ribeira grande, ribeira do carro, os castros, gaivoteira y o coitelo (en gallego).

Se trata de un banco que llegó hasta allí por iniciativa de un hombre, concretamente fue en el verano de 2009 cuando un vecino de San Julián de Loiba (Ortigueira, La Coruña), Rafael Prieto Fernández, decidió colocarlo en el mirador do Coitelo, al borde de estos acantilados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ⒷⒺⓁⒺ (@lasfotosdebele)

Como dato curioso, a este mirador o banco, los vecinos de la parroquia lo llaman "O pensadoiro" debido a que se trata de unpensar, a meditar, sobre todo, por la paz.

También cabe destacar que en las fiestas de Ortigueira de 2010 actuó una banda escocesa y uno de los miembros escribió en el respaldo del banco: "el mejor banco del mundo". No sólo esto, sino que curiosamente este escocés escribió 'the best bank of the world', sabiendo que "bank" en inglés se refiere a banco financiero, no a lugar para sentarse, que sería "bench".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María Rubio -Blog experiencias viajeras Galicia (@unsaltoagalicia)

El Mirador de Sablón

Otro de los bancos más bonitos del mundo se encuentra en el mirador del Sablón, en Asturias. En este caso nos encontramos con un mirador situado sobre los acantilados de Oviñana, un pequeño pueblo costero del concejo de Cudillero. Concretamente, está a 15 minutos de Cudillero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @raisa_fanego

Desde este banco podrás disfrutar de unas vistas impresionantes. Concretamente podrás avistar la Playa del Silencio, el faro, Cabo Busto, Cadavedo y en los días más despejados, la Estaca de Bares (el punto más septentrional de la Península Ibérica).

Para llegar al Mirador de Sablón, lo más recomendable es aparcar en el Mirador de Cueva y dar un pequeño paseo de cinco minutos por los acantilados. Además, si quieres caminar más deberás saber que este lugar excepcional se integra en la famosa Ruta de los Acantilados de Oviñana, en el entorno fantástico del Cabo Vidio.

