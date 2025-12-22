4 escapadas por España y Portugal para aprovechar las vacaciones de Navidad

De la luz mediterránea a la esencia del Atlántico: redescubre Valencia, Sevilla, Oporto y las Islas Canarias para cerrar el año viajando.

La Navidad se convierte en el mejor momento del año para viajar: luces que invitan a pasear tranquilamente, mercados navideños que llenan las ciudades y calles que se vuelven más acogedoras. Es tiempo de hacer una pausa, cambiar de escenario y regalarte un plan distinto para despedir el año.

Nuestra propuesta recorre Valencia, Sevilla, Oporto y las Islas Canarias. Planes diferentes según tu estado de ánimo, con un claro hilo conductor: hoteles que se convierten en parte de la experiencia.

Para ello, te proponemos dos cadenas hoteleras de confianza: One Shot Hotels y Seaside Collection que nos ofrecen una estancia repleta de diseño, confort y una gastronomía de calidad.

Valencia: Mediterráneo con brillo de invierno

En diciembre, la luz de Valencia se vuelve más suave, perfecta para disfrutar del tiempo en una terraza, paseos por el Turia o perderse entre sus calles. La ciudad invita a disfrutar de planes al aire libre, incluso en invierno.

Los cuatro hoteles de One Shot Hotels en la ciudad, te conectan con una Valencia distinta según lo que busques:

Reina Victoria . Elegancia histórica junto al Teatro Principal; un clásico con alma contemporánea.

. Elegancia histórica junto al Teatro Principal; un clásico con alma contemporánea. Mercat . Minimalismo y diseño junto al Mercado Central, con azotea para disfrutar de la luz más famosa del Mediterráneo.

Minimalismo y diseño junto al Mercado Central, con azotea para disfrutar de la luz más famosa del Mediterráneo. Puerta Ruzafa . Energía creativa en el barrio más vibrante de la ciudad.

. Energía creativa en el barrio más vibrante de la ciudad. Colón. Estilo urbano en la principal arteria comercial; ideal para una escapada de compras navideñas.

Sevilla: Belleza serena sin multitudes

Diciembre revela una Sevilla más auténtica. Sus plazas iluminadas, el aroma de naranjos, paseos sin colas por la Giralda, el ritmo de Triana o las cañas doradas al sol en la Alameda.

One Shot Conde Torrejón

Para el descanso, One Shot Conde Torrejón recupera la esencia de un antiguo palacio con un diseño hecho a medida: patio andaluz, arte actual, piscina en la azotea y la cocina del restaurante Lalola, donde el chef Javier Abascal reinterpreta la tradición sevillana con sabor y carácter.

Oporto: Romance atlántico y vino icónico

Oporto en diciembre refleja su lado más bohemio: calles empedradas, fachadas de azulejos, puentes icónicos y vino que se bebe lento. El Duero acompaña cada paseo y la ciudad invita a dejarse llevar.

Para tu estancia, tienes dos opciones de la mano de One Shot Hotels:

Palacio Cedofeita . Un refugio de serenidad con jardín, piscina y espacios donde desconectar. Ideal para quienes buscan calma sin renunciar al centro.

Aliados Goldsmith. A dos pasos de la Avenida dos Aliados, con interiores que reinterpretan la elegancia clásica portuguesa. Perfecto para los amantes de la historia y la vida urbana.

Islas Canarias: Diciembre en bañador

Y para quienes prefieren escapar del frío… el verano nunca se va de Canarias. Seaside Collection ofrece hoteles exclusivos en entornos únicos, gastronomía cuidada al detalle y sol durante todo el año.

Gran Canaria

Seaside Grand Hotel Residencia GL . Único Gran Lujo del sur de la isla, es miembro de Leading Hotels of the World. Se convierte en un refugio de bienestar y silencio, con spa, golf y Tai Chi, ideal para desconectar.

Seaside Palm Beach. Junto a las dunas de Maspalomas, se trata del primer Design Hotel de Canarias. Además, cuenta con dos restaurantes, La Bodega e Il Giardino, donde ponen en valor su alta gastronomía.

Gastronomía en Seaside Palm Beach

Seaside Sandy Beach. Es perfecto para familias: piscinas para los más pequeños, miniclub y opciones deportivas con gimnasio, tenis y alquiler de bicis. Cuenta con obrador propio y ofrece pan y bollería recién hecha cada día.

Lanzarote

Seaside Los Jameos. Un oasis de vegetación en un paisaje volcánico. Arquitectura inspirada en la obra de César Manrique, piscinas climatizadas y diversión asegurada para toda la familia.

Desde la intimidad del Atlántico en Oporto a la luz infinita de Valencia. Y desde el arte vivo de Sevilla a la eterna primavera de las Islas Canarias. Cuatro maneras de celebrar la Navidad. Porque viajar no es solo cambiar de lugar, sino elegir cómo quieres sentir el final del año.