One Shot Reina Victoria: cuna literaria de Ernest Hemingway en Valencia

One Shot Reina Victoria se convierte en epicentro de la Ruta Conmemorativa del Centenario de la primera visita de Ernest Hemingway a la ciudad de Valencia. Este emblemático hotel fue la cuna literaria del Nobel estadounidense, donde en julio de 1925 comenzó a escribir ‘Fiesta’, su primera novela.

Ubicado junto a la plaza del Ayuntamiento, el Reina Victoria ha sido, desde su apertura en 1913, y en palabras de la guía de la ruta, el lugar de encuentro “de la farándula”: esto incluye a artistas, escritores, periodistas y viajeros de todo el mundo. Hoy, el hotel mantiene vivo ese espíritu intelectual y cosmopolita, combinando un diseño contemporáneo con confort y una profunda conexión con la historia cultural de la ciudad.

Cuenta con 85 habitaciones de diferentes categorías y tamaños, pensadas para adaptarse a las necesidades de cada huésped: desde quienes buscan una escapada urbana con estilo hasta quienes viajan por motivos culturales o profesionales.

La conexión de Hemingway con Valencia

La estancia de Hemingway en Valencia no solo marcó un punto de inflexión en su trayectoria literaria, sino que situó a la ciudad como escenario de creación y modernidad en la Europa de entreguerras. El joven corresponsal estadounidense se alojó en el Reina Victoria tras viajar desde París, buscando la luz, la vida y la emoción de una ciudad mediterránea vibrante.

Pero Valencia fue mucho más que un decorado para escribir: fue también refugio y estímulo. En cartas personales, Hemingway recordaba la calma que le transmitía el Mediterráneo, los paseos por la playa, el sabor de un buen melón y la cerveza bien fría.

Aquí celebró su cumpleaños; se despertaba para escribir por las mañanas en la cama del hotel, y se dejaba empapar por la atmósfera intensa de la feria de julio. En sus propias palabras, fue en Valencia donde superó su miedo a escribir una novela. Y fue también aquí donde empezó a convertirse en el Hemingway que todos conocemos.

El hotel, hoy reconvertido en un espacio donde historia y diseño dialogan en equilibrio, conserva la elegancia de sus orígenes con toques contemporáneos. Desde sus balcones con vistas a la ciudad hasta los detalles de su interiorismo, el One Shot Reina Victoria sigue siendo un lugar para la inspiración y el descubrimiento.

A partir de septiembre, el hotel sumará un nuevo espacio de encuentro con la apertura del restaurante Bump Green Valencia, una propuesta gastronómica que apuesta por una cocina saludable, sabrosa y sostenible, en línea con los valores del grupo.

Con esta historia recuperada, One Shot Hotels refuerza su apuesta por Valencia no solo como destino, sino como narradora de historias que conectan pasado y presente. El Reina Victoria no es solo un hotel: es una página viva de la literatura del siglo XX y un símbolo del alma viajera de la ciudad.