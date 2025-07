Tres escapadas perfectas para quienes aún no han decidido sus vacaciones de verano

Con el verano en plena ebullición, las ganas de descubrir nuevos lugares —o redescubrir viejos favoritos— se disparan. Hay destinos que, lejos de ser un plan improvisado, son apuestas seguras porque lo tienen todo: comodidad, experiencias únicas y el equilibrio perfecto entre descanso y aventura.

Días de relajación y desconexión en Gran Canaria

Piscina Palm Beach

Llevas desde Navidad en una vorágine de rutina que no te permite parar. Trabajo, deporte, cuidados, conciliación entre vida personal y profesional… En los últimos meses no has tenido tiempo de pararte a pensar, de dedicarte un momento para cuidarte y, si lo has hecho, poco has tardado en volver a tu día a día. ¿Se te ocurre un mejor plan que olvidarte de todas las obligaciones por unos días en una isla como Gran Canaria?

Desde recorrer sus largas playas disfrutando del atardecer hasta perderse en sus rincones más desconocidos, como el cafetal de Agaete o el Museo del Plátano, Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para evadirte por unos días a escasas horas en avión desde la península.

Y para una experiencia de cuidado y mimo completo no existe mejor opción que disfrutar de los tres hoteles que Seaside Collection tiene en la isla. Todos bajo la misma premisa: cuidar al huésped al máximo, que se sienta como en su hogar con las mejores comodidades y una gastronomía basada en la calidad del producto y la excelencia de la alta cocina. Sea cual sea tu elección, cada uno se adapta a diferentes necesidades para que encuentres exactamente lo que buscas en tus vacaciones.

Seaside Sandy Beach es perfecto para quienes valoran los pequeños placeres del día a día. Ubicado junto a Playa del Inglés, ofrece un ambiente familiar y acogedor donde la gastronomía tiene un papel especial: cuentan con obrador propio, así que cada mañana el desayuno se acompaña de pan recién horneado y una irresistible selección de bollería y pastelería artesanal que invita a empezar el día con calma y sabor.

Seaside Palm Beach se esconde en pleno corazón de un palmeral centenario, convirtiéndose en un auténtico refugio de tranquilidad. Su estética setentera lo ha llevado a formar parte de la prestigiosa colección Design Hotels. Aquí la experiencia se completa con una variada oferta gastronómica: su restaurante principal, con propuestas que fusionan cocina internacional y local, se complementa con otros dos espacios gastronómicos que permiten disfrutar de cenas temáticas o menús más informales. Además, cuenta con un completo spa y varias piscinas —de agua salada y climatizadas— que invitan al descanso absoluto.

Seaside Grand Hotel Residencia está pensado para los viajeros más exigentes que buscan total discreción y exclusividad. Es el único hotel de cinco estrellas gran lujo en el sur de la isla y ofrece villas de inspiración colonial rodeadas de jardines subtropicales. Su servicio es impecable y su propuesta culinaria, dirigida por el chef Wolfgang Grobauer, convierte cada comida en una experiencia memorable. Todo ello en un entorno diseñado para que cada huésped sienta que ha encontrado un verdadero refugio privado.

Redescubre la ciudad de Valencia

Para los más urbanitas, esos que incluso en vacaciones prefieren estar activos y descubrir rincones nuevos, Valencia es un destino que lo tiene todo. Moderna pero fiel a su identidad, la ciudad ofrece un equilibrio perfecto entre historia, diseño y energía mediterránea. Su casco antiguo invita a perderse entre callejuelas y plazas señoriales, con paradas imprescindibles como la Lonja de la Seda, el bullicioso Mercado Central o la majestuosa Catedral, y al final del día nada mejor que brindar con un cóctel mientras cae la tarde. Pero Valencia también es vanguardia: la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con sus formas futuristas, o el renovado Jardín del Turia, antiguo cauce de río transformado en kilómetros de zonas verdes, muestran cómo la ciudad sabe reinventarse sin perder su esencia.

Hotel One Shot

Quienes deciden vivir esta experiencia desde dentro encuentran en One Shot Hotels la esencia perfecta para alojarse: espacios donde el diseño contemporáneo dialoga con el entorno y donde la hospitalidad se siente cercana y auténtica.

Desde el elegante edificio histórico que alberga el One Shot Reina Victoria, ideal para sumergirse en la vida cultural y teatral del centro, hasta la nueva joya de la cadena, el One Shot Puerta Ruzafa, rodeado de galerías y restaurantes de autor en el barrio más creativo de la ciudad. A esto se suman otras propuestas como el One Shot Colón, en plena zona comercial, perfecto para quienes disfrutan de un paseo de compras entre boutiques, o el One Shot Mercat, a pocos pasos del Mercado Central, ideal para perderse entre aromas y sabores locales. Todos ellos comparten un mismo hilo conductor: la comodidad de sentirse en casa mientras se descubre una de las ciudades más vivas del Mediterráneo.

Crucero fluvial por Europa

Riverside Luxury Cruises

Si una sola ciudad no es suficiente para tus vacaciones, es hora de descubrir el concepto de los cruceros fluviales por Europa. Son la forma perfecta de recorrer algunas de las ciudades más emblemáticas y, al mismo tiempo, pequeñas localidades llenas de encanto a orillas de los grandes ríos del continente.

Varias ciudades, una misma maleta y la comodidad de disfrutar no solo del destino, sino también del trayecto. Imagina darte un masaje mientras navegas por el Danubio, degustar quesos franceses mientras recorres el Saona o brindar con tu cóctel favorito al atardecer, viendo cómo el sol se pone sobre el Rin.

A todo ello se suma una propuesta gastronómica de alto nivel, basada en productos frescos recogidos en cada escala, y un servicio atento que convierte el viaje en una experiencia de cuidado y comodidad absolutas. Así es el concepto de Riverside Luxury Cruises: tres barcos —Mozart, Debussy y Ravel— y tres rutas distintas, donde la excelencia al huésped, la alta cocina y el diseño de interiores convierten cada día a bordo en algo especial. Y en cada parada, actividades exclusivas y excursiones pensadas para descubrir Europa de una forma única, sin prisas y con todo el confort.