Así es el perfil del turista medio en las Islas Baleares: de origen británico, familiar y muy centrado en los meses de verano

¿Alguna vez has estado de vacaciones y te has parado a mirar al alrededor? Como nosotros, muchas personas se encuentran a la vez pasando unos días de descanso. Sin embargo, a priori, vemos retales de la sociedad muy diferentes. Jóvenes, mayores, solteros, parejas, familias con hijos... Por ello, hasta ahora, saber cómo es el viajero medio era una tarea imposible. Sin embargo, MarSenses Hotels & Homes ha conseguido dar respuesta a esa pregunta, al menos en las Islas Baleares.

El perfil del viajero es, como no podía ser de otra forma, británico en primer lugar. No obstante, la cadena hotelera mallorquina también ha descifrado otras características clave: viaja entre julio y agosto (aunque suben posiciones junio y septiembre), no hace viajes interislas y es mayoritariamente familiar. Así lo indican los datos extraídos por MarSenses Hotels & Homes durante todo el año pasado.

Para los hoteles MarSenses, los turistas extranjeros son clave ya que ellos lideran la ocupación. Las nacionalidades que más visitan los hoteles de la cadena son Reino Unido con un 34,1%, España con un 15,7%, Francia con un 12,2%, e Irlanda con un 8,1%. Por detrás, se encuentran Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, Suiza y Suecia.

Este turismo internacional suele mostrar interés por la cultura y la gastronomía local, es por ello que en los hoteles MarSenses siempre hay productos y platos típicos de la zona para que tengan opción de probar y conocer la cocina balear. Marca España y Marca Baleares por encima de todo. Ese es uno de los motores del éxito de la compañía mallorquina.

Respecto a la época del año, los datos también dejan alguna sorpresa. Pese a que julio y agosto siguen siendo los meses favoritos a la hora de reservar sus vacaciones en los hoteles de MarSenses, junio y septiembre han experimentado un crecimiento exponencial en la preferencia por parte de los visitantes a las islas. Esto se debe a que son meses con un clima idóneo y una afluencia turística menor. Además hay un mayor crecimiento en los hoteles familiares en puentes y vacaciones familiares, especialmente en turistas británicos.

Más conclusiones claves del estudio

Otro dato recogido por MarSenses Hotels & Homes acerca de sus clientes es el tiempo medio de antelación con el que reservan sus vacaciones, que se sitúa en torno a los 112 días, es decir, menos de cuatro meses antes de su llegada. Este ha sido uno de los grandes cambios registrados.

Durante su estancia en los hoteles, la mayoría de los huéspedes opta por permanecer en la isla de destino, con el fin de aprovechar y conocer mejor su entorno en lugar de hacer viajes interinsulares. La edad promedio de los clientes varía según el tipo de alojamiento que escojan. En los hoteles familiares predominan familias con padres de entre 30 y 40 años. En los hoteles para adultos, el 70 % de los huéspedes tiene más de 50 años, que generalmente eligen este tipo de destinos en busca de descanso y tranquilidad.

La variedad de opciones que ofrece MarSenses Hotels & Homes permite que la cadena se adapte mejor a los distintos perfiles de clientes. En este sentido, los hoteles familiares como MarSenses Ferrera Blanca Family y MarSenses Paradise Club (Menorca) se posicionan como máximos exponentes, contando con un 70% de huéspedes con hijos.

MarSenses Hotels & Homes cerró el pasado 2024 con un 91,2% de satisfacción por parte de los clientes. Según la opinión de los usuarios, los aspectos mejor valorados fueron, en orden, el servicio, la ubicación y la limpieza. Estos resultados posicionan a la cadena hotelera como un referente en cuanto al respeto y cuidado hacia sus huéspedes se refiere. Por otra parte, el índice de recomendación logrado fue del 56,6 de promedio.