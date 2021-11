Si eres un amante de los planes en la naturaleza en otoño, las escapadas de relax a la montaña o a las rutas de senderismo, estos hoteles de montaña que encontrarás situados a lo largo y ancho de España merecen una visita. Experiencias de relax únicas en las que poder disfrutar de habitaciones exclusivas y mimadas al detalle, espectaculares terrazas, zonas de spa y sauna, servicios y trato exclusivo y todo con la montaña como telón de fondo.

Desde Navarra y su exclusivo hotel rural Heredad Beragu a la Almunia del Valle, un pequeño eco-boutique hotel con mucho encanto situado en Granada, pasando por el Hotel Santa Cristina Petit Spa, ubicado en pleno corazón del Pirineo Aragonés y a solo 4 km del dominio de esquí de Candanchú-Astun o un alojamiento de ecoturismo tan único como el de la Tierra del Agua en Caleao, Asturias. Todos ellos merecen una visita.

Los mejores hoteles de montaña para ir este otoño

Heredad Beragu Hotel (Navarra)

Heredad Beragu Hotel, es uno de esos hoteles rodeados de naturaleza en los que podrás disfrutar de una experiencia de relax única con vistas a las montañas. Un hotel rural que encontrarás rodeado por un paisaje espectacular declarado Reserva Natural, con magníficas vistas a la Foz Verde del río Aragón y en el marco incomparable de Gallipienzo. En concreto son varias antiguas casas hoy recuperadas, las que conforman este hotel rural: Casa La Gualda, Casa Antolín, Casa El Cuco y Casa Vidal.

Hotel Santa Cristina (Canfranc, Huesca)

El Hotel Santa Cristina Petit Spa se encuentra en pleno corazón del Pirineo Aragonés y a solo 4 km del dominio de esquí de 100 km de Candanchu-Astun. Todo rodeado por un entorno de naturaleza ideal para el senderismo, ciclismo, la escalada y los deportes de invierno. Y es que, tanto la ruta transpirenaica GR11 como el Camino de Santiago pasan junto al hotel y el Parque Nacional de los Pirineos (Francia), se encuentra a menos de 5 km. En cuanto al edificio del hotel, este en el siglo XIX fue un cuartel-aduana del desaparecido cuerpo de Carabineros, que se encargaba de custodiar las fronteras en el paso natural hacia Francia por el Pirineo aragonés desde Jaca.

Parador de Bielsa (Huesca)

¿Te imaginas alojarte en pleno corazón del Pirineo oscense y al pie del Monte Perdido? Eso es lo que podrás experimentar en el Parador de Bielsa. Un lugar ubicado en medio de una inigualable riqueza paisajística, rodeado de praderas, zonas de bosque, lagos de montaña y numerosos senderos para recorrer. Un hotel que, además de ofrecer las mejores vistas desde sus habitaciones a este entorno idílico, cuenta con un interior cuidado al milímetro, en el que prima lo confortable y la calidez y en el que no falta la madera como material protagonista. Y todo ello unido a la gran posibilidad de actividades que tendrás en su entorno, como: el barranquismo, el esquí, rafting, senderismo…

Palacio de Rubianes (Cesceda, Asturias)

Situado en un antiguo palacio a las afueras de Cereceda, en Asturias y rodeado por un entorno natural único y además por un campo de golf que también forma parte del hotel, ahí es donde encontrarás este maravilloso alojamiento de 4 estrellas. Un hotel en el que tampoco faltan las habitaciones elegantes y confortables con todas las comodidades. El hotel también dispone de varias terrazas desde las que poder disfrutar del magnífico entorno montañoso que rodea al Palacio de Rubianes, además de un restaurante en el que podrás saborear todo tipo de platos tradicionales asturianos elaborados además con productos locales. En el interior, también encontrarás un salón compartido con chimenea en el que relajarte y con el añadido de situarse muy cerca de Cangas de Onís y de las actividades que te brindará un entorno como este, entre las que no faltan la pesca, el senderismo, piragüismo o ciclismo, entre otras.

Hotel y Apartamentos Rurales Tierra del Agua (Caleao, Asturias)

Este alojamiento de ecoturismo rodeado por las montañas asturianas, es uno de esos hoteles que tampoco podían faltar en esta selección. En él encontrarás 11 suites y varias casitas, además de un spa, sauna con vistas al valle y una espectacular terraza chill out con vistas a las montañas y al increíble entorno de naturaleza que rodea a este hotel rural y de diseño nórdico, situado en Caleao.

Hotel Arantza (Navarra)

Situado en la pequeña localidad de Arantza y en Navarra, es donde se encuentra este hotel cinco estrellas only adults. Una opción perfecta para parejas que busquen disfrutar de una escapada romántica única y en un enclave natural. En Hotel Arantza no faltan las habitaciones amplias y luminosas, en concreto once habitaciones de lujo con unas vistas magníficas a la naturaleza a través de sus grandes ventanales. Todas ellas cuentan con una bañera situada en el centro, consiguiendo un espacio de relax y bienestar único.

Hotel Val de Neu (Baqueira, Lleida)

Este exclusivo hotel 5 estrellas gran lujo, lo encontrarás situado en pleno corazón de la estación de esquí de Baqueira Beret, a pie de pista. Un hotel con magníficas vistas, atención personalizada y servicios exclusivos. Para empezar, cuenta con amplias habitaciones cuidadas al milímetro, con todos los detalles, una decoración exquisita y con las mejores vistas a la montaña. Todo ello unido a la posibilidad de disfrutar en este hotel también de un completo circuito termal y jacuzzi con vistas a la montaña. Además de tratamientos corporales y faciales con todo tipo de técnicas innovadoras. Tampoco faltan los espacios gastronómicos, en concreto cuatro restaurantes con la mejor gastronomía local e internacional.

Cortijo El Carligto (Málaga)

Este exclusivo escondite andaluz de lujo, lo encontrarás asentado sobre una colina con vistas al Mediterráneo y a las costas de Marruecos. En concreto se trata de una finca privada conocida como El Carligto, la cual está formada por dos elegantes villas privadas de alquiler. Todas ellas reúnen todo lo esperado de un hotel cinco estrellas, con el añadido de la exclusividad y tranquilidad que rodea al entorno en el que se encuentran. Una villa perfecta tanto para grupos pequeños, como para un máximo de 14 invitados, además de para celebraciones, bodas o eventos especiales.

Hacienda San Rafael (Sevilla)

Un equilibrio perfecto entre el encanto rústico y la sofisticación moderna, es lo que te espera en la Hacienda San Rafael. Un escondite de propiedad privada del siglo XVIII ubicado a medio camino entre las ciudades históricas de Sevilla y el renacimiento de Jerez de la Frontera por sus bodegas de jerez y sus caballos danzantes. Un retiro familiar acogedor y con la elegancia de la hacienda del siglo XVIII, en el que no faltan las interminables vistas a las llanuras andaluzas con sus olivos y almendros, un mar de campos de girasoles o aroma a lavanda y jazmín en los jardines.

La Almunia del Valle (Monachil, Granada)

La Almunia del Valle es un pequeño eco-boutique hotel con encanto, situado en el entorno rural de Sierra Nevada, uno de los parajes con más belleza de Granada. Un espacio Natural protegido, una zona tranquila, de gran belleza y vistas que se contemplan desde todas las estancias de este hotel. Todo ello a solo un kilómetro del casco urbano más cercano y a ocho kilómetros del centro histórico de Granada, cerca de la Alhambra y con cómodo acceso. En este hotel, las terrazas mirador de la Almunia son su principal seña de identidad. Estas fueron creadas originalmente sobre los tejados de piedra en el edificio principal y forman parte de la arquitectónica singular en la Sierra de Granada. Cuenta también con piscina interior, que se mantiene con agua de las montañas y con vistas inigualables al entorno, también con salón comedor con chimenea, biblioteca, bar-coctelería y dos áreas de comedor para uso exclusivo de clientes.

