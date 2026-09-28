El mapa de Mapfre en Latinoamérica: México, Perú y Colombia salvan al grupo del frenazo en Brasil

Mapfre se posiciona como la aseguradora líder de Latinoamérica. Mientras los grupos concentrados en Brasil sufrieron el desplome del negocio de Vida Ahorro, el grupo español compensó con el avance de México, Perú, Colombia y Nicaragua.

El informe Ranking de grupos aseguradores en América Latina 2025, elaborado por Mapfre Economics, sitúa al grupo español en el primer puesto del ranking total, con un volumen de primas de 11.044 millones de dólares y una cuota de mercado del 5,1%.

Mapfre creció un 1% en 2025 pese a la caída del 6,9% en Brasil y del 13,6% en Argentina. No obstante, compensó esos descensos con avances del 16% en México, el 13,5% en Perú, el 11,1% en Colombia y el 24,1% en Nicaragua.

La recuperación del primer puesto por parte de Mapfre es la manifestación visible de una estrategia acumulada durante años. Entre 2015 y 2025, Mapfre elevó sus primas en la región de 9.674 millones a 11.044 millones de dólares, un aumento absoluto de 1.370 millones.

En el mismo periodo, Bradesco pasó de 10.759 millones a 10.301 millones, mientras que Brasilprev descendió desde 10.232 millones hasta 7.510 millones e Itaú desde 6.067 millones hasta 4.068 millones.

En concreto, Mapfre no solo recupera el primer puesto por el retroceso de su rival, sino que también ha ampliado su negocio en términos absolutos durante la última década. Los grandes grupos brasileños han perdido peso relativo por su exposición al ciclo de Vida Ahorro de Brasil.

Su cuota también bajó desde el 6,7% en 2015 hasta el 5,1% en 2025. El liderazgo se produce en un mercado más competitivo y fragmentado, no por una posición dominante.

Diversificación

El informe identifica expresamente a Mapfre como el grupo más diversificado geográficamente dentro del 'top 10'. El 43,9% de sus primas latinoamericanas procede de Brasil y el 19,6% de México, pero también cuenta con una presencia relevante en Perú con un 7,9%, Colombia con un 5,7%, Chile un 4,2% y otros mercados de la región. En cambio, más del 94% de las primas de algunos competidores procede de un solo país.

La diversificación de Mapfre no solo distribuye el riesgo comercial entre países. En concreto, la aseguradora también se expone a monedas sometidas a procesos de depreciación muy diferentes.

En 2025, Brasil sufrió una caída del 9,3% en dólares, frente al 6% en moneda local. Argentina creció cerca de un 30% en moneda local, pero retrocedió un 4,1% en dólares.

El informe describe un desplazamiento del centro de gravedad asegurador latinoamericano: Brasil redujo su cuota regional hasta el 29,7%, mientras que México la elevó hasta el 24,6%. Perú creció un 13,9% en dólares, Colombia avanzó un 9,4%, Chile aumentó un 12,3% y Puerto Rico creció un 9,1%.

El caso más claro es México, donde sus primas crecieron un 16% en 2025. También destacan Perú y Colombia, dos mercados andinos con ritmos de expansión superiores a la media regional.

Ahora bien, el mercado asegurador No Vida en América Latina en 2025, creció un 4,6%. Este segmento ganó peso dentro del conjunto de la industria, hasta representar hasta representar el 58,3% de las primas totales de la región.

Asimismo, el segmento No Vida ha sido clave para el liderazgo del grupo español, un segmento menos expuesto al desplome del ahorro brasileño.

Mapfre cerró 2025 con 7.329 millones de dólares en primas de No Vida y una cuota regional del 5,8%, por delante de MHH, Talanx y Guidewell. Su volumen se mantuvo prácticamente estable frente a los 7.333 millones de 2024, en un mercado que creció un 4,6%.

En Vida, Mapfre ocupa la séptima posición, con 3.715 millones de dólares y una cuota del 4,1%. Por tanto, su liderazgo total no depende de encabezar Vida, sino de combinar una posición muy sólida en No Vida con presencia suficiente en Vida.