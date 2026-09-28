El Gobierno cuela en el 'decreto Maricarmen' los seguros con ventajas fiscales que invierten en empresas europeas

El Gobierno ha aprovechado el borrador de Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes en materia de vivienda para dar respuesta a la emergencia habitacional (más conocido como 'decreto Maricarmen') para meter de tapadillo un nuevo producto financiero vinculado a seguros que colme las aspiraciones de la Unión Europea de incentivar la inversión en compañías del Viejo Continente.

Aunque este nuevo Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo (SIALP) Financia Europa nada tenga que ver con la urgencia inmobiliaria y de vivienda derivada del desahucio de Maricarmen en Madrid y la acampada en Sol, que se alarga desde el sábado noche.

El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, modifica el régimen fiscal de los Planes de Ahorro a Largo Plazo, que podrán instrumentarse mediante los viejos SIALP, el nuevo SIALP Financia Europa o una Cuenta Individual de Ahorro a Largo Plazo (CIALP), mediante depósitos o determinados contratos financieros.

Con el nuevo esquema que propone el Gobierno, el contribuyente sólo podría ser titular simultáneamente de un plan. El plan se abriría con la primera prima o aportación y se extinguiría si se retira dinero o se incumplen los límites de aportación.

Mientras que el SIALP y la CIALP tradicionales mantendrían su aportación máxima anual en 5.000 euros, la nueva figura del SIALP con la etiqueta Financia Europa doblaría su tope hasta los 10.000 euros.

Su gran ventaja o incentivo fiscal residiría en que, si el dinero se mantiene durante al menos cinco años desde la primera aportación y se cumplen todos los requisitos legales, los rendimientos positivos del seguro quedarían exentos en el IRPF. Es decir, no se tributaría por la ganancia obtenida al rescatarlo al vencimiento.

Y el SIALP Financia Europa sólo podría movilizarse a otro SIALP Financia Europa para que no se considere una disposición y tenga que pagarse las plusvalías al marginal.

Iniciativa de la Comisión Europea

El nuevo producto se configura como un seguro de vida individual centrado en las contingencias de supervivencia o fallecimiento. El tomador sería, en principio, contratante, asegurado y beneficiario, salvo en caso de fallecimiento.

El espíritu del producto responde a la Unión de Ahorros e Inversiones (SIU, por sus siglas en inglés), una estrategia de la Comisión Europea lanzada en 2025 para canalizar el ahorro privado de las familias hacia la inversión productiva en la UE.

El equipo de Ursula von der Leyen aspira a movilizar cerca de 10 billones de euros acumulados en cuentas bancarias europeas o depósitos con poca o muy baja remuneración a instrumentos de capital en pymes o compañías cotizadas en temáticas de autonomía y soberanía europea como la defensa, la energía o la inteligencia artificial.

El sector asegurador se había movido haciendo lobby alegando que la propuesta de cuentas personales de ahorro e inversión dentro del marco de la SIU beneficiaba a la banca, pero excluía a las aseguradoras.

A este respecto, el Gobierno de España deslizó hace meses que planeaba utilizar los antiguos SIALP -moribundos comercialmente desde hace años- como vehículo para canalizar la inversión de los ciudadanos hacia empresas de la UE bajo la etiqueta Finance Europe. De ahí que su propuesta de SIALP Financia Europa sea su traducción a la normativa española.

El documento abre la posibilidad de que estos SIALP Financia Europa incluyan como activos válidos o invertibles acciones de empresas del Espacio Económico Europeo; fondos de inversión tradicionales o fondos de inversión cotizados (ETF, en inglés), con determinadas exclusiones, así como renta fija pública o privada europea con rating mínimo de BBB.

Al menos un 30% del valor de cada cartera deberá estar invertido directa o indirectamente en renta variable, y el cliente podrá elegir entre los conjuntos de activos previstos en la póliza, pero no seleccionar individualmente los activos que los componen, cuya elección corresponderá al equipo gestor de la entidad.

El borrador no menciona, sin embargo, garantías de capital para este nuevo SIALP Financia Europa, que tendrá más riesgo que otros productos financieros al contener mayor proporción de bolsa.