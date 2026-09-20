La factura de viajar sin seguro de viaje: hasta 5.000 dólares en Estados Unidos por la atención médica más básica

El seguro de viaje se convierte en una herramienta clave para viajar protegido, especialmente en destinos con costos sanitarios elevados como Estados Unidos. De hecho, una atención médica por una lesión leve o un problema digestivo puede oscilar entre 1.500 y 5.000 dólares en el país norteamericano, según Allianz Partners.

Asimismo, una hospitalización supera los 2.000 dólares diarios y la factura puede elevarse de forma significativa si son necesarias pruebas diagnósticas complejas o tratamientos especializados.

Aunque Europa concentra un volumen importante de asistencias médicas a viajeros, los costes más elevados continúan registrándose en determinados destinos de larga distancia. Estados Unidos se sitúa entre los países donde un imprevisto sanitario puede tener un mayor impacto económico para los turistas.

Los seguros de viaje están diseñados para asumir estos gastos sanitarios, pero la clave está en revisar con detalle los límites y coberturas antes de contratar, especialmente para destinos con costes elevados como Estados Unidos, Canadá o algunos países de Asia y Latinoamérica.

En el caso de Estados Unidos, el sector asegurador aconseja pólizas con límites de asistencia médica de al menos 500.000 euros, frente a los 100.000–300.000 euros que pueden ser suficientes en Europa.

Estas coberturas deben incluir no solo la consulta de urgencias, sino también la hospitalización, cirugía, pruebas diagnósticas, medicamentos y, en su caso, repatriación sanitaria.

De hecho, las aseguradoras ya estructuran sus catálogos en dos grandes grupos: pólizas Mundo excluyendo EEUU y Canadá y pólizas Mundo incluido EEUU y Canadá. Estas últimas tienen primas más altas, pero también límites de cobertura muy superiores, pensados para hacer frente a facturas que pueden alcanzar varios miles de dólares en pocos días.

Oferta aseguradora

Un ejemplo es Allianz Travel, que en su gama básica ofrece coberturas médicas de unos 150.000 euros, mientras que en los planes Premium eleva el capital hasta 500.000–1.000.000 de euros para destinos como Estados Unidos y Canadá, donde una hospitalización media puede superar los 100.000 euros.

Otras compañías ajustan sus límites por zonas de forma explícita. AXA, por ejemplo, cubre hasta 1.000.000 de euros en Europa, 500.000 euros en el resto del mundo y hasta 2.000.000 de euros específicamente para EEUU y Canadá, reconociendo así el mayor coste sanitario de estos mercados.

Por su parte, IATI Seguros diferencia entre pólizas con 100.000, 500.000 y 1.000.000 de euros en Europa y el Mediterráneo, y gastos ilimitados en la modalidad Mundo.

Los datos de Allianz Partners correspondientes al verano de 2026 muestran que Portugal, Italia, Alemania y Francia se situaron entre los países con mayor número de asistencias médicas prestadas a viajeros.

En conjunto, estos cuatro destinos concentraron cerca del 10% de todas las intervenciones sanitarias gestionadas por la compañía a nivel mundial durante el periodo estival.

La aseguradora apunta que el volumen de incidencias en estos países está relacionado, entre otros factores, con el elevado número de desplazamientos de españoles hacia destinos europeos durante los meses de verano. Las consultas médicas y los tratamientos de urgencia continúan siendo algunos de los principales motivos de activación de los seguros de viaje.

A escala global, Estados Unidos, Tailandia, México, Japón, Indonesia, República Dominicana, Colombia, Brasil y Argentina estuvieron entre los países con más asistencias médicas gestionadas durante el verano.

Allianz recuerda que la Tarjeta Sanitaria Europea no cubre todas las situaciones que pueden producirse durante un viaje, como la repatriación, determinados gastos en centros privados o algunas coberturas de asistencia complementarias.

"Muchos viajeros creen que, al desplazarse dentro de Europa, están completamente protegidos desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, es importante recordar que la Tarjeta Sanitaria Europea no cubre todas las situaciones que pueden producirse durante un viaje, como la repatriación, los gastos derivados de determinados centros privados o las coberturas de asistencia complementarias que pueden resultar fundamentales ante una emergencia", explica José Luis Tirador, Director Comercial de Allianz Partners España.