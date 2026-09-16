Reale lanza dos seguros de ahorro colectivo para los mediadores adheridos al Convenio de Mediación

Reale ha lanzado dos nuevos productos de ahorro colectivo dirigidos a los mediadores adheridos al Convenio de Mediación que cuentan con empleados a su cargo.

Las soluciones, denominadas Reale Ahorro Colectivo Aportación Definida y Reale Ahorro Colectivo Premio Jubilación, permiten externalizar los compromisos por pensiones y proteger los derechos de los trabajadores, según ha detallado la aseguradora este miércoles.

Asimismo, ha señalado que ambas propuestas ofrecen una cobertura integral para las obligaciones derivadas del convenio sectorial, tanto en materia de riesgo como de ahorro colectivo.

Además, los productos pretenden ayudar a los mediadores a limitar las contingencias legales y financieras vinculadas a estos compromisos y a convertir la previsión social empresarial en una herramienta de fidelización y retención del talento.

El producto Reale Ahorro Colectivo Aportación Definida garantiza el capital mediante el valor acumulado del fondo e incorpora coberturas adicionales para los empleados con una antigüedad mínima de tres años.

Estas garantías incluyen los supuestos de fallecimiento, incapacidad permanente absoluta y gran invalidez. El seguro se articula mediante aportaciones periódicas, con una referencia del 1,5% del salario anual del empleado, y ofrece una rentabilidad prepactada y un tipo mínimo garantizado.

El cobro de la prestación puede realizarse en forma de capital, renta o mediante una fórmula mixta. Asimismo, el producto contempla la posibilidad de movilizar o rescatar los fondos en determinados supuestos relacionados con la relación laboral.

Por su parte, Reale Ahorro Colectivo Premio Jubilación garantiza el capital correspondiente al valor acumulado del fondo cuando se produzca la jubilación ordinaria, siempre que esta implique la extinción de la relación laboral con la empresa.

La solución se instrumenta mediante una prima única, con rentabilidad prepactada y un tipo mínimo garantizado. El cobro se realiza en forma de capital y el tomador puede efectuar aportaciones extraordinarias durante la vigencia de la póliza, de acuerdo con la normativa aplicable.

Estas aportaciones permiten ajustar el compromiso asociado al premio de jubilación a lo largo del tiempo.

Por último, la compañía ha explicado que la iniciativa se enmarca en la adaptación al marco de previsión social empresarial aplicable desde el 1 de enero de 2026.