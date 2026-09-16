Allianz Commercial reorganiza su modelo operativo y anuncia varios nombramientos para crecer en España

Allianz Commercial ha anunciado la evolución de su modelo operativo con el objetivo de reforzar su capacidad de respuesta ante las nuevas necesidades de clientes y mediadores, impulsar la especialización técnica y acelerar la innovación en un entorno de riesgos cada vez más complejo.

En concreto, la reorganización incluye varios nombramientos estratégicos en áreas clave de la compañía, según ha notificado este miércoles.

Rebeca Villanueva, con casi 20 años de trayectoria en Allianz, asumirá el liderazgo de la actividad de suscripción para los segmentos de pequeñas y medianas empresas (SME) y compañías de tamaño medio (MidCorp).

Por su parte, Sandra Cordero, que acumula 24 años de experiencia en Allianz, dirigirá la nueva área de Underwriting Transformation & Services. Esta unidad se encargará de promover la excelencia operativa, la transformación del negocio, el desarrollo de capacidades de servicio y la adopción de nuevas herramientas y tecnologías basadas en inteligencia artificial.

La función de Portfolio Steering & Reaseguro reforzará sus capacidades en analítica avanzada, inteligencia artificial y monitorización del negocio bajo la dirección de Flor Pérez, que continuará al frente del área.

Ignacio D’Ornellas, director regional de Distribución, ampliará sus competencias y pasará a dirigir toda la red comercial de grandes y medianas empresas. Su responsabilidad se integrará en la estructura liderada por Carmen González, directora de Estrategia de Allianz Seguros, y Guy Money, director general de Allianz Commercial para Iberia.

La compañía también ha incorporado recientemente a Zaida Ruiz como directora regional de Construcción, un área que Allianz Commercial Iberia considera estratégica y con un potencial de crecimiento constante.

Además, Patricio Medina ha sido nombrado responsable del equipo de Líneas Financieras y Diego Evangelista asumirá la responsabilidad del equipo de Recursos Naturales.

"La evolución de nuestro modelo operativo representa un paso natural en la estrategia de Allianz Commercial Iberia", ha afirmado Guy Money, director general de Allianz Commercial en Iberia.

Money ha destacado también que los nombramientos reflejan el compromiso de Allianz Commercial Iberia con el desarrollo del talento interno y con la construcción de una compañía preparada para el futuro.