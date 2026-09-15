Mapfre RE nombra a Benoit Goureau como director de su oficina en Bruselas

Mapfre RE ha nombrado director de su centro de gestión en Bruselas a Benoit Goureau. La labor la desempeñará bajo la coordinación del director regional de Europa, Mark Meyerhoff.

La aseguradora ha detallado que el nombramiento fue aprobado a comienzos de mes por el Comité de Dirección de la entidad. Asimismo, el nombramiento entra en vigor desde este mismo martes.

Benoit Goureau sustituye en el puesto a Bernard Chanteux, quien deja Mapfre para iniciar una nueva etapa profesional.

Benoit Goureau se incorporó a Mapfre Re en el Centro de Gestión de París en junio de 2024 como Suscriptor de Reaseguro en Suscripción Contratos No Vida/Siniestros.

Desde abril de 2025 es Suscriptor de Reaseguro Senior, puesto que ha ocupado hasta su nueva designación.

Goureau cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores asegurador y reasegurador, con una sólida trayectoria en suscripción de reaseguro, gestión de clientes y brokers, en posiciones de alta responsabilidad en compañías de referencia en el sector.