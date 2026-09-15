AXA eleva sus objetivos para 2027-2029 y prevé un crecimiento anual del beneficio por acción de hasta el 9%

AXA ha presentado este martes su nuevo plan estratégico para el periodo 2027-2029. En concreto, la aseguradora pretende acelerar el crecimiento orgánico, ganar cuota de mercado y reforzar su posición competitiva mediante una mayor utilización de la inteligencia artificial.

El grupo ha elevado sus objetivos financieros para los próximos tres años y prevé un crecimiento anual compuesto del beneficio por acción subyacente de entre el 7% y el 9% entre 2026 y 2029.

También establece una rentabilidad financiera subyacente de entre el 15% y el 17% durante el periodo 2027-2029.

AXA espera además que el valor contable por acción, incluidos los dividendos acumulados, crezca a un ritmo anual de dos dígitos medios entre 2026 y 2029. La compañía calcula que podrá generar alrededor de 25.000 millones de euros de flujo de caja orgánico acumulado entre 2027 y 2029.

La aseguradora mantendrá una política de distribución de capital con un objetivo de pay-out total del 75% del beneficio por acción subyacente. Esta política contempla destinar un 60% al dividendo y un 15% a la recompra anual de acciones.

AXA también se compromete a que el dividendo por acción sea, como mínimo, igual al del ejercicio anterior. La compañía priorizará el dividendo y las recompras antes de acometer nuevas operaciones corporativas.

AXA pretende profundizar en la relación con sus clientes, mejorar la tarificación y la suscripción de riesgos, optimizar la gestión de siniestros y reforzar la disciplina de costes.

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial tendrá un papel transversal en la estrategia. La compañía prevé que las eficiencias recurrentes derivadas de su aplicación alcancen entre 500 y 700 millones de euros anuales antes de impuestos en 2029.

La tecnología se aplicará a ámbitos como la productividad de las redes comerciales, la personalización de ofertas, los centros de atención al cliente, la tarificación, la suscripción y la gestión automatizada de siniestros. AXA espera que estas herramientas mejoren la eficiencia, reduzcan las fugas en la tramitación de siniestros y eleven la calidad del servicio al cliente.

La aseguradora centrará parte de su crecimiento en segmentos considerados estructuralmente favorables, como Vida y Ahorro, la distribución directa y los seguros inclusivos.

AXA identifica una demanda creciente de soluciones privadas de ahorro y jubilación como consecuencia del envejecimiento de la población, la presión sobre los sistemas públicos y las brechas de protección.

También pretende ampliar su negocio directo para responder a la demanda de productos más asequibles y experiencias digitales más sencillas.

El grupo señala que los negocios de particulares y pymes, el segmento de empresas de tamaño medio y Vida y Salud representaron conjuntamente el 83% de sus ingresos en 2025.

AXA también ha situado la prevención en el centro de su oferta para responder a algunos de los principales desafíos del sector asegurador, como los riesgos tecnológicos, la adaptación al cambio climático, el aumento de los costes sanitarios y el envejecimiento de la población.

En esta línea, Thomas Buberl, director ejecutivo de AXA, ha destacado que con este plan "aceleraremos la implementación de la inteligencia artificial en toda la cadena de valor para mejorar nuestra suscripción, eficiencia y calidad de servicio al cliente. Continuaremos el progreso alcanzado en los últimos años, aprovechando nuestros datos, herramientas e infraestructura tecnológica, el talento, la experiencia y el compromiso de nuestros equipos, y un ecosistema de socios tecnológicos de primer nivel".

"También queremos seguir mejorando nuestra respuesta a los principales retos que afronta el sector asegurador: los nuevos riesgos tecnológicos, la adaptación al cambio climático, el aumento de los costes sanitarios y el envejecimiento de la población. Para que los riesgos sigan siendo asegurables, la prevención será un pilar fundamental de nuestras ofertas y servicios. Esto se alinea con nuestro compromiso social y medioambiental y responde a las crecientes expectativas de nuestros clientes respecto a estas soluciones", ha subrayado.