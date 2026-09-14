Mutua Madrileña apuesta por el seguro de ahorro con un nuevo producto que ofrece una rentabilidad del 2,90%

Mutua Madrileña ha anunciado el lanzamiento de un nuevo seguro de vida-ahorro. El producto se llama Plan Ahorro Plus Fidelidad IX y ofrece una rentabilidad bruta del 2,90% durante el primer año, según ha informado este lunes.

Posteriormente, la entidad fijará el tipo de interés garantizado de forma trimestral. El producto eleva su rentabilidad respecto a su versión anterior, que ofrecía un tipo de interés neto del 2,25%.

La aseguradora ha explicado que el nuevo producto puede contratarse con una aportación mínima inicial de 5.000 euros y permite hacer aportaciones adicionales desde 750 euros.

Asimismo, el producto nuevo incluye una prestación por fallecimiento del asegurado, en cuyo caso los beneficiarios recibirán el ahorro existente en ese momento, más un capital adicional del 10% del ahorro acumulado al inicio de cada anualidad (con un mínimo de 150 euros y un máximo de 600 euros).

Plan Ahorro Plus Fidelidad IX presenta un nivel de riesgo 1, en una escala que va de 1 a 6. Se trata de la novena edición de un producto que ha tenido una gran acogida en todas sus versiones. Está respaldado por la solvencia de Mutua Madrileña, matriz de Mutuactivos.

Respecto a la fiscalidad, el seguro de vida-ahorro comercializado por Mutuactivos AV tributa exclusivamente cuando se realiza un reembolso parcial o total por los rendimientos generados, que tienen la consideración de rendimiento de capital mobiliario. La prestación por fallecimiento tributa por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Plan Ahorro Plus Fidelidad IX aplica una comisión sobre la provisión matemática del 0,50%, que ya está descontada en la rentabilidad neta del 2,40% garantizada para el primer año y, adicionalmente, una prima por cobertura de fallecimiento, cuyo importe se calcula según la edad del asegurado.