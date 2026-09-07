El retail gana peso en la distribución de seguros con las alianzas de Ikea y Carrefour

El sector retail está ganando protagonismo en la distribución de seguros mediante alianzas que permiten contratar pólizas en el mismo momento y entorno en el que el cliente adquiere otros productos.

Ikea y Carrefour son dos ejemplos de esta tendencia. La cadena sueca ha comenzado a ofrecer seguros de hogar en Reino Unido junto con la compra de muebles, mientras que el grupo de distribución francés ya comercializa pólizas de Mapfre en España a través de su agencia de seguros vinculada.

La estrategia responde al avance de los llamados seguros integrados (embedded insurance), un modelo que integra la protección dentro de la experiencia principal de compra.

Ikea ha dado el primer paso en la comercialización de seguros de hogar en Reino Unido mediante una alianza con Urban Jungle, una insurtech especializada en productos aseguradores digitales.

Los clientes de la cadena podrán contratar una póliza en el punto de venta, coincidiendo con la adquisición de muebles y otros productos para equipar la vivienda.

La operación permitirá a los consumidores asegurar sus bienes de forma digital dentro del mismo proceso de compra.

De esta forma, Ikea incorpora la protección del hogar a una experiencia en la que el cliente ya está identificando y adquiriendo los activos que posteriormente necesitará asegurar.

GlobalData

El potencial de la alianza queda reflejado en los datos de GlobalData. Según su encuesta de 'Consumidores de Seguros' de Reino Unido de 2025, el 30% de los encuestados afirmó que estaría dispuesto a contratar un seguro de hogar con Ikea si la compañía lo ofreciera.

Se trata del porcentaje más elevado entre los proveedores alternativos analizados por la consultora. Amazon, que puso en marcha una iniciativa similar y la abandonó en 2024, obtuvo un 18,4% de respuestas favorables.

La colaboración también supone una oportunidad para Urban Jungle, cuya marca solo era conocida por el 15,4% de los consumidores encuestados. La insurtech obtiene así acceso a la amplia base de clientes de Ikea y refuerza su visibilidad en el mercado británico.

GlobalData considera que el avance de las alianzas integradas representa una amenaza para las aseguradoras tradicionales que mantienen modelos de distribución menos adaptados a los hábitos digitales de los consumidores.

Beatriz Benito, analista principal de seguros de GlobalData, señala que "el acuerdo entre Ikea y Urban Jungle refleja la tendencia del mercado hacia una mayor comodidad y la integración de los seguros en otros servicios y productos".

Las aseguradoras podrían responder mediante sus propias alianzas con retailers, aunque la expansión de este modelo previsiblemente transformará el papel de los distribuidores, especialmente en productos estandarizados.

Carrefour y Mapfre

En España, Carrefour y Mapfre ya han comenzado a comercializar conjuntamente seguros en virtud del acuerdo exclusivo anunciado por ambas compañías a principios de año. La actividad se articula a través de la Agencia de Seguros Vinculada de Carrefour.

Elena Sanz, CEO de Mapfre Iberia, afirmó que "este acuerdo refuerza de forma significativa nuestra capilaridad y alcance de la mano de una compañía de primer nivel. Además, se integra de forma plenamente complementaria con todos nuestros canales de distribución, maximizando la generación de valor para ambas compañías".

La oferta inicial incluye seguros de accidentes, decesos y protección de la cesta de la compra, a los que se añadirán progresivamente nuevas soluciones.

El principal elemento diferencial de la propuesta es la integración del seguro con el programa de fidelización El Club Carrefour. Tanto en la contratación de nuevas pólizas como en la renovación de determinados productos, los clientes obtendrán una acumulación del 3% en su ChequeAhorro.

El acuerdo permite a Carrefour ampliar su ecosistema de productos y servicios, mientras que Mapfre accede a la base de clientes y a los canales de relación de uno de los principales grupos de distribución.

No obstante, la alianza no contempla la toma de participación accionarial entre ambas entidades.

Aunque las iniciativas de Ikea y Carrefour responden a modelos diferentes, ambas comparten una misma lógica: acercar el seguro al momento de consumo y aprovechar la relación cotidiana que el retailer mantiene con sus clientes.