El bróker de seguros Dubois ficha a un ejecutivo del Santander para dirigir su negocio en España
Carlos Naranjo se incorporará el 1 de octubre a la firma.
Para desarrollar nuevas oportunidades en los mercados de seguros y reaseguro.
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El bróker familiar global de seguros Dubois Group refuerza su presencia en España con el fichaje en Santander Seguros de su nuevo director general, Carlos Naranjo, quien se incorporará a la correduría el próximo 1 de octubre para impulsar el crecimiento de su negocio en el mercado ibérico.
Naranjo era hasta ahora el director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Seguros del Santander. Llegó al banco cántabro hace cuatro años desde AXA, y en el pasado también trabajó para entidades como Mapfre o Mupiti.
En el bróker independiente asumirá la responsabilidad ejecutiva de Dubois Iberia, con el objetivo de impulsar el crecimiento orgánico del negocio en España y desarrollar nuevas oportunidades en los mercados de seguros y reaseguro. España es para Dubois uno de sus mercados estratégicos.
Dubois Group es una correduría internacional de seguros de capital familiar y consultora especializada en riesgos corporativos y especiales.
La compañía fue fundada en Londres en 1982 por Hugh W. Wood y, a lo largo de las décadas siguientes, amplió sus áreas de actividad, realizó distintas adquisiciones e impulsó su expansión internacional. Hoy opera en España, Alemania y Australia.
'Sabor español'
El negocio ha mantenido su carácter familiar y, desde 2025, opera bajo la denominación Dubois Group -puesto que antes se denominaba HWI-, liderado por su CEO global, Juan Alberto García.
En España, donde está presente desde finales de los años 80, el grupo desarrolla su actividad a través de Dubois Iberia SA y Dubois Advisory SL, siendo nuestro país uno de los mercados estratégicos dentro de su estrategia de crecimiento y expansión internacional.
Este es el segundo ejecutivo del ramo de seguros que pierde Santander en cuestión de semanas, puesto que a finales de agosto Eneko Fonseca (exdirector general de Autocompara, el negocio de Santander dedicado a la comparación y contratación digital de seguros de automóvil en Latinoamérica) se incorporó a Fintonic como consejero delegado, donde toma el relevo de otro ex Santander, Armando Baquero.