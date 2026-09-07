El bróker de seguros Dubois ficha a un ejecutivo del Santander para dirigir su negocio en España

El bróker familiar global de seguros Dubois Group refuerza su presencia en España con el fichaje en Santander Seguros de su nuevo director general, Carlos Naranjo, quien se incorporará a la correduría el próximo 1 de octubre para impulsar el crecimiento de su negocio en el mercado ibérico.

Naranjo era hasta ahora el director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Seguros del Santander. Llegó al banco cántabro hace cuatro años desde AXA, y en el pasado también trabajó para entidades como Mapfre o Mupiti.

En el bróker independiente asumirá la responsabilidad ejecutiva de Dubois Iberia, con el objetivo de impulsar el crecimiento orgánico del negocio en España y desarrollar nuevas oportunidades en los mercados de seguros y reaseguro. España es para Dubois uno de sus mercados estratégicos.

Dubois Group es una correduría internacional de seguros de capital familiar y consultora especializada en riesgos corporativos y especiales.

La compañía fue fundada en Londres en 1982 por Hugh W. Wood y, a lo largo de las décadas siguientes, amplió sus áreas de actividad, realizó distintas adquisiciones e impulsó su expansión internacional. Hoy opera en España, Alemania y Australia.

'Sabor español'

El negocio ha mantenido su carácter familiar y, desde 2025, opera bajo la denominación Dubois Group -puesto que antes se denominaba HWI-, liderado por su CEO global, Juan Alberto García.

En España, donde está presente desde finales de los años 80, el grupo desarrolla su actividad a través de Dubois Iberia SA y Dubois Advisory SL, siendo nuestro país uno de los mercados estratégicos dentro de su estrategia de crecimiento y expansión internacional.

Este es el segundo ejecutivo del ramo de seguros que pierde Santander en cuestión de semanas, puesto que a finales de agosto Eneko Fonseca (exdirector general de Autocompara, el negocio de Santander dedicado a la comparación y contratación digital de seguros de automóvil en Latinoamérica) se incorporó a Fintonic como consejero delegado, donde toma el relevo de otro ex Santander, Armando Baquero.