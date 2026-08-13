La CNMC valora positivamente el nuevo marco de resolución del sector de los seguros

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha valorado positivamente el anteproyecto de Ley para crear un marco para la recuperación y resolución de entidades aseguradoras y reaseguradoras en España.

El regulador de Competencia ha indicado que este nuevo marco reducirá el "riesgo moral" y protegerá mejor los fondos públicos.

Además, ajusta las cargas administrativas en función del tamaño y la complejidad de las entidades.

Este anteproyecto responde a la necesidad de trasladar al ordenamiento jurídico español la Directiva 2025/1, donde se establece un marco de resolución armonizado para toda la Unión Europea.

El texto elaborado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa establece que el actual supervisor del sector asegurador, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), sea la autoridad de resolución y que las dos funciones (supervisión y resolución) queden separadas "funcional y orgánicamente", aunque sigan integradas en el mismo órgano directivo, algo que permite la directiva europea.

Control previo

Además, se atribuyen al Ministerio de Economía las competencias de acordar la apertura del procedimiento de resolución y determinar los instrumentos a aplicar, correspondiendo a la autoridad de resolución la ejecución de dichas medidas.

La CNMC recomienda tener en cuenta que el uso del fondo de resolución de seguros, aunque se financie con aportaciones privadas, puede considerarse una ayuda de Estado y, por lo tanto, necesitará el control previo de la Comisión Europea.

También pide garantizar que no haya conflictos de interés en la DGSFP y definir de forma más precisa conceptos como el "interés público" o los criterios de "evaluación de resolubilidad".

El regulador ha instado al Ministerio a evaluar el impacto en la competitividad de las entidades aseguradoras de una acumulación de recursos en el fondo de resolución, establecer un límite máximo para esos recursos y hacer más previsibles las contribuciones ordinarias y extraordinarias.