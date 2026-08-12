ERGO - DKV refuerza su apuesta por España con el patrocinio del Atlético de Madrid

ERGO Group AG, matriz de DKV, ha anunciado una alianza estratégica con el Atlético de Madrid, según ha informado este miércoles.

El grupo ha detallado en un comunicado que este acuerdo "contribuirá a impulsar la notoriedad de la marca ERGO en España, reforzar su posicionamiento internacional y acompañar el proceso de rebranding de DKV en una etapa clave para su crecimiento en el país".

El acuerdo de patrocinio, por el que la compañía de seguros se convierte en patrocinador oficial tanto del primer equipo masculino como del femenino, se enmarca en la estrategia del Grupo ERGO de avanzar hacia "una marca más fuerte, reconocible y coherente internacionalmente".

"A través de nuestra alianza con el Atlético de Madrid estamos acelerando el despliegue de nuestra hoja de ruta en España y marcando el rumbo para aprovechar plenamente el potencial de crecimiento que tenemos", ha asegurado Mark Klein, Chief Digital Officer y miembro del Consejo de Administración de ERGO Group AG, responsable de Digitalización, Marketing y Alianzas Globales.

Por su parte, Fernando Campos, CEO de DKV en España, ha afirmado que "el Atlético de Madrid comparte con nosotros una convicción muy poderosa: alcanzar grandes objetivos exige ambición, determinación y confianza. Eso es precisamente lo que representa este acuerdo y lo que queremos proyectar en esta nueva etapa: crecer con más fuerza, ampliar nuestro alcance y consolidar una posición de liderazgo basada en la perseverancia y el trabajo constante".

Cuota

DKV ha explicado que el objetivo no es únicamente ganar visibilidad, sino construir reconocimiento, confianza y cercanía en torno a una marca que aspira a crecer con fuerza en el mercado español.

Por otra parte, la aseguradora ha remarcado que su cuota en Madrid se sitúa en el 3,08 %, frente al 6,21% a nivel nacional.

"El objetivo de alcanzar una cuota del 4,08% en 2030 supone crecer aproximadamente un 40% y refuerza la necesidad de contar con una plataforma capaz de generar visibilidad, confianza y conexión comercial en el territorio", ha enfatizado.

Cabe destacar que la alianza con el Atlético de Madrid se suma a la que el grupo ERGO ya mantiene con el Inter Miami CF y al programa estratégico de patrocinio deportivo en Alemania.

En este país, la compañía es socia de la DFB-Pokal, competición nacional de fútbol organizada anualmente por la Federación Alemana de Fútbol (DFB), desde 2016, y Socio Oficial de Seguros de la Federación Alemana de Fútbol desde 2022. ERGO también fue socio nacional oficial de la UEFA EURO 2024 en Alemania y socio presentador exclusivo del programa de voluntariado del torneo.