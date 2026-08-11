El aumento de los fenómenos climáticos extremos duplica los siniestros veraniegos en los hogares españoles

Los siniestros de hogar derivados de fenómenos meteorológicos extremos aumentaron un 107% en el verano de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, según Mutua Madrileña.

El repunte estuvo especialmente concentrado en junio, un mes marcado por tormentas severas, granizadas y fuertes rachas de viento que afectaron a amplias zonas de España.

La compañía señala que el número de siniestros asociados a episodios meteorológicos adversos en junio llegó a superar por sí solo el total acumulado de todo el verano anterior. En ese mes se sucedieron varios avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, algunos de nivel naranja, en un contexto de inestabilidad atmosférica intensa.

Según explicó Juan Antonio Buendía, gerente de Calidad de Mutua Madrileña Hogar, las tipologías más frecuentes fueron el pedrisco, con un 47% de los casos, seguido de la lluvia, con un 29%, y el viento, con un 24%.

El granizo provocó daños en elementos exteriores como toldos, tejas, cubiertas, lonas de piscina y mobiliario de jardín, mientras que la lluvia generó filtraciones en fachadas y cubiertas, sobre todo en dormitorios y salones.

Por comunidades autónomas, los siniestros por fenómenos atmosféricos en verano fueron especialmente numerosos en Madrid, con un aumento del 166%, Aragón, con un 120%, Navarra, con un 141%, y La Rioja, con un 138%.

En términos territoriales, la Comunidad de Madrid concentra cerca de la mitad de los siniestros registrados en verano, seguida de Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Por tipologías

El fuerte repunte de los fenómenos meteorológicos extremos se enmarca en un aumento general de la siniestralidad en los hogares durante el verano.

Entre junio y septiembre de 2025, Mutua Hogar registró más de 115.000 siniestros, cerca de un 17% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por tipologías, los daños por agua siguen siendo los más habituales, con un 38,6% del total, seguidos de los daños eléctricos, con un 18,2%, y las roturas de cristales, con un 15,8%.

Los robos ocupan el sexto lugar, con un 5,78% del total, y han más que triplicado su volumen en diez años, hasta superar los 6.600 casos en el verano de 2025.

Más allá de los siniestros tradicionales, Mutua Madrileña destaca el avance de los servicios vinculados al mantenimiento y a las coberturas de valor añadido.

Las asistencias por problemas de mantenimiento que no ocasionan daños superaron las 9.000 intervenciones en verano de 2025, un 26,7% más que un año antes.

Las incidencias más frecuentes fueron los atascos, con un 30,4%, seguidos de averías en llaves de paso y grifos, con un 19%, reparación de persianas, con un 18,7%, y averías en cisternas, con un 16,9%.

Además, el servicio Manitas alcanzó en junio 9.631 intervenciones, su máximo histórico, tras crecer un 65,2% respecto a mayo.