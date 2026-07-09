El Tribunal Supremo ratifica una sentencia contra OVB por vender seguros 'unit-linked' de forma "engañosa"

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia contra OVB Allfinanz por haber colocado seguros unit linked entre clientes sin haber cumplido con la normativa de información que le era exigible.

La sentencia inadmite un recurso de casación de OVB contra una sentencia previa. Entre los motivos, la Sala rechaza que la Audiencia Provincial de Madrid, que es quien dictó la sentencia recurrida, no valorara en su conjunto las pruebas ofrecidas por OVB.

"Que la Audiencia no haya tomado en consideración la prueba documental en los términos que plantea la recurrente no significa que no haya valorado en su conjunto la prueba", ha destacado el Tribunal Supremo.

La Sala recuerda así que la sentencia previa ha concluido que OVB "no cumplió con las obligaciones de información impuestas por la normativa bancaria" al prestar sus servicios de asesoramiento financiero.

Asimismo, ha indicado que ofreció información "insuficiente y engañosa" al vender los seguros de vida 'unit linked' impidiendo a sus clientes conocer la "verdadera naturaleza" de los productos ofertados.

Criterio jurisprudencial

Según ha explicado Asufin en un comunicado, entidades como OVB cobran comisiones por la venta de estos productos, pero además los gastos propios de mantenimiento de los mismos correspondientes a varios años, que pueden ser cobrados de forma adelantada en la fecha de contratación, por lo que el importe realmente invertido es mucho menor.

En otro comunicado, la propia OVB ha indicado que la sentencia se refiere a un solo cliente pero que, como nose ha entrado al fondo de la cuestión, no se ha sentado un criterio que sea extrapolable a todos los tribunales.

"No existe un criterio jurisprudencial aplicable a otros procedimientos, ya que cada procedimiento debe analizarse de forma individual, atendiendo a las circunstancias concretas del cliente", ha asegurado OVB.