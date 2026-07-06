Mutua Madrileña entra en el capital de Muppy con un 10%

Mutua Madrileña ha adquirido una participación del 10% en el capital de Muppy con el objetivo de impulsar la expansión de la compañía y ayudarla a alcanzar los 400 millones de euros en activos bajo gestión en los próximos dos años.

Muppy es una plataforma tecnológica digital de inversión y gestión de activos inmobiliarios residenciales y la aseguradora ha entrado en el capital a través de su vehículo de inversión en startups Mutua Ventures.

Así, la incorporación de Mutua Madrileña permitirá a Muppy acelerar su crecimiento en España, ampliar su cartera de activos y reforzar su posicionamiento como plataforma especializada en inversión y gestión residencial.

Para el consejero delegado (CEO) de Muppy, Vicente Nicolás, la entrada de Mutua Madrileña supone un "respaldo estratégico" y marca el inicio de una "nueva etapa de crecimiento, consolidación e institucionalización".

Y ha añadido que "nuestro objetivo es seguir evolucionando como plataforma integral que conecta capital, oportunidades inmobiliarias y gestión profesional de los activos".

Activos residenciales

"Vemos una oportunidad clara para profesionalizar la inversión y la gestión residencial en un mercado todavía muy fragmentado. Nuestra propuesta diferencial es que integramos toda la cadena de valor", ha concluido Nicolás.

La firma centrará su estrategia en la captación de nuevos activos residenciales, la expansión geográfica y el lanzamiento de su área de 'Wealth' para grandes patrimonios interesados en invertir en edificios de viviendas para alquiler.

En la actualidad, Muppy gestiona más de 150 millones de euros en activos, opera más de 750 unidades y cuenta con presencia en las principales áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga.

Para lo que resta de 2026, según han explicado, la empresa prevé consolidar su presencia en estas zonas y, en una siguiente fase, "abordar nuevas ciudades españolas".