Allianz Commercial refuerza sus áreas de Construcción y Recursos Naturales

Allianz Commercial suma a su equipo de Construcción a José Martínez Montalvo como suscriptor senior y a Miguel Torrecillas para el área de Recursos Naturales, según ha informado este miércoles.

La compañía ha detallado que busca "impulsar el negocio y continuar con la senda de crecimiento que está experimentando los últimos años".

Martínez Montalvo cuenta cerca de cinco años de experiencia en Munich Re donde ha trabajado desde Madrid con foco en los mercados de Iberia y Latinoamérica, y en Singapur desde donde ha gestionado los mercados del sudeste asiático.

Antes de iniciarse en el sector seguros trabajó durante tres años en Texas con Ferrovial USA como ingeniero de obra y diseño en grandes proyectos de construcción. José es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta además con un doble Máster, incluyendo un posgrado en Infrastructure Engineering and Management cursado en Chicago.

Miguel Torrecillas Lacave aporta más de una década de experiencia en suscripción de riesgos corporativos y del sector energético. Antes de su incorporación, desempeñó funciones de suscripción en Berkshire Hathaway Specialty Insurance, donde gestionó parte de la cartera de riesgos operativos de energía.

Nuevas incorporaciones

Con anterioridad desarrolló su carrera en QBE, especializándose en seguros de daños materiales y riesgos industriales. Su trayectoria profesional comenzó en el ámbito de la ingeniería, trabajando durante dos años en Brasil como ingeniero de control de calidad y responsable de obra en proyectos residenciales. Torrecillas es Ingeniero Industrial, especialidad Eléctrica, y cuenta con un MBA y un Máster en Energías Renovables por la Universidad Politécnica de Madrid.

La compañía también ha anunciado nuevas incorporaciones a su equipo, como es el caso de Fabio Rodono, anteriormente consultor de riesgos en Allianz Risk Consulting (ARC), que se incorpora como suscriptor senior al equipo de Recursos Naturales.

Asimismo, Juan Robles, tras su paso por el departamento de Operaciones de la compañía, se suma al departamento de Responsabilidad Civil liderado por Juan Madrid como suscriptor junior.

Al respecto, Guy Money, Director General de Allianz Commercial en Iberia, ha señalado que "seguimos fortaleciendo nuestro acceso al mercado y apostando por sectores clave como Construcción y Recursos Naturales tal y como se refleja en los fichajes recientes, donde queremos consolidar capacidades líderes con el apoyo de analítica avanzada e inteligencia artificial para ofrecer soluciones cada vez más innovadoras y de máxima calidad a nuestros clientes".