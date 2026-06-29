Mapfre nombra directora de Cumplimiento a Blanca Sánchez

Mapfre ha nombrado directora corporativa de Cumplimiento a Blanca Sánchez Fresco, según ha informado este lunes.

Blanca Sánchez sustituirá a Carlos Nagore, que abandonará la compañía tras una trayectoria de 34 años.

Respecto a su trayectoria profesional, Sánchez Fresco es licenciada en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas y ha cursado el Programa de Desarrollo de Habilidades Directivas de IE Business School y el Programa Ejecutivo de Mujeres en la Alta Dirección de Esade.

Se incorporó a Mapfre en el año 2001 como jefa de Asesoría Jurídica de Corporación Mapfre.

Posteriormente, ejerció como abogada en Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (2004-2007) y como secretaria del consejo de administración de Mapfre Quavitae. (2008-2011).

Desde 2007 pertenece a la Asesoría Jurídica Corporativa Nacional de Mapfre, ocupando hasta el momento el cargo de directora.