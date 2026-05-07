Unicaja venderá en sus oficinas el seguro para patinetes eléctricos de Helvetia Caser
La entidad explica que el lanzamiento de este seguro se enmarca en su compromiso con "la movilidad segura y sostenible".
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Unicaja comercializará el seguro para vehículos personales ligeros (VPL), como patinetes eléctricos, monociclos o segways, de Helvetia Caser, según ha anunciado este jueves.
La póliza incluye responsabilidad civil obligatoria con límites elevados, cobertura de accidentes individuales del propio conductor y defensa jurídica y reclamación de daños ante posibles siniestros.
De forma opcional, permite añadir asistencia en carretera, que contempla tanto el traslado del conductor a un centro sanitario como el del vehículo.
La entidad ha detallado que el lanzamiento de este seguro se enmarca en su compromiso con "la movilidad segura y sostenible", en un contexto de fuerte aumento del uso de vehículos de movilidad personal en las ciudades y de endurecimiento de la regulación para reforzar la seguridad vial.
Esta propuesta se integra en la estrategia de sostenibilidad de Unicaja y en su Plan Estratégico 2025-2027, que prevé impulsar productos financieros y aseguradores que, según la entidad, "favorezcan modelos de movilidad más responsables y respetuosos con el medioambiente".
En este contexto, Unicaja ya ofrece a sus clientes una amplia oferta de soluciones ligadas a la sostenibilidad, entre las que se encuentran la Hipoteca Oxígeno, el préstamo de rehabilitación energética para comunidades, fondos de inversión y planes de pensiones sostenibles, así como el Préstamo Ecomovilidad para financiar la compra de vehículos de bajas emisiones.