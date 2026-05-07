Unicaja venderá en sus oficinas el seguro para patinetes eléctricos de Helvetia Caser

Unicaja comercializará el seguro para vehículos personales ligeros (VPL), como patinetes eléctricos, monociclos o segways, de Helvetia Caser, según ha anunciado este jueves.

La póliza incluye responsabilidad civil obligatoria con límites elevados, cobertura de accidentes individuales del propio conductor y defensa jurídica y reclamación de daños ante posibles siniestros.

De forma opcional, permite añadir asistencia en carretera, que contempla tanto el traslado del conductor a un centro sanitario como el del vehículo.

La entidad ha detallado que el lanzamiento de este seguro se enmarca en su compromiso con "la movilidad segura y sostenible", en un contexto de fuerte aumento del uso de vehículos de movilidad personal en las ciudades y de endurecimiento de la regulación para reforzar la seguridad vial.

Esta propuesta se integra en la estrategia de sostenibilidad de Unicaja y en su Plan Estratégico 2025-2027, que prevé impulsar productos financieros y aseguradores que, según la entidad, "favorezcan modelos de movilidad más responsables y respetuosos con el medioambiente".

En este contexto, Unicaja ya ofrece a sus clientes una amplia oferta de soluciones ligadas a la sostenibilidad, entre las que se encuentran la Hipoteca Oxígeno, el préstamo de rehabilitación energética para comunidades, fondos de inversión y planes de pensiones sostenibles, así como el Préstamo Ecomovilidad para financiar la compra de vehículos de bajas emisiones.