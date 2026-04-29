Mapfre reivindica el carácter "defensivo y contracíclico" del sector asegurador ante la incertidumbre por la guerra

El director financiero (CFO) de Mapfre, José Luis Jiménez, ha advertido de la incertidumbre ligada al conflicto en Oriente Medio y sus posibles efectos en la inflación y los tipos de cambio. Eso sí, ha remarcado que "normalmente el sector asegurador es un sector bastante defensivo y en cierta medida contracíclico".

Jiménez ha explicado que el escenario dependerá de la duración del conflicto, con posibles efectos relevantes en la economía global. En este sentido, ha apuntado a la evolución de los tipos de interés y la inflación, y ha alertado de los riesgos de repetir errores pasados en política monetaria.

También ha destacado el comportamiento reciente de las divisas, marcado por movimientos atípicos y una posterior corrección. "Lo que estamos viendo en los últimos 12 meses es un shock quizá un poco distinto", ha subrayado.

Así, ha explicado que mercados clave como Brasil están registrando una recuperación de sus monedas, con apreciaciones cercanas al 10% en lo que va de año, lo que refuerza la expectativa del grupo. "Tenemos más confianza en que las divisas, especialmente en Latinoamérica, a lo largo del ejercicio, en vez de detraer, van a empezar a aportar", ha afirmado.

En este contexto, el vicepresidente de Mapfre, José Manuel Inchausti, ha explicado que "a nivel de grupo el efecto cambiario nos quita aproximadamente dos puntos de crecimiento y sin el cual el crecimiento hubiera estado estable con respecto al año pasado".

Por regiones, Inchausti ha señalado una evolución desigual, con Latinoamérica mostrando un crecimiento sólido frente a un mayor impacto en Estados Unidos. "Hay algunas regiones que tienen un crecimiento razonable como toda la parte de Latinoamérica, y hay regiones como Estados Unidos muy afectadas por ese efecto cambiario", ha indicado.

En España, el grupo mantiene una evolución positiva, apoyada en sus canales de distribución. "Nuestro canal digital crece más que el mercado. Nuestro canal bancario crece más que el mercado, en especial el acuerdo con el Banco Santander acaba de alcanzar los 200.000 clientes", ha destacado. También ha resaltado el avance del ramo de salud, "que crece en el entorno del 4%", y de vida riesgo.

Próximos trimestres

De cara a los próximos trimestres, Inchausti ha defendido la capacidad del grupo para acelerar su crecimiento. "Estamos preparados para crecer en los próximos trimestres", ha asegurado, apoyándose en la solidez técnica, la satisfacción de los clientes y el aumento de la base asegurada.

"Esto nos hace ser optimistas de cara a los próximos trimestres", ha añadido.

Por su parte, Jiménez ha atribuido parte del comportamiento del primer trimestre a factores puntuales. "Ha habido un efecto calendario, sobre todo en España en el primer trimestre", ha explicado, aludiendo a una póliza relevante de transportes emitida en 2025 que distorsiona la comparativa.

En vida ahorro, ha apuntado a un calendario de vencimientos distinto: "Las cifras de vida ahorro van a ir evolucionando a lo largo del año y estamos convencidos de que el crecimiento se producirá tarde o temprano".

Pese a la incertidumbre, el CFO ha reiterado la confianza en el grupo. "Tenemos bastante confianza en nuestro modelo de negocio", ha señalado.

"Nuestro objetivo es cumplir y superar si es posible los objetivos que nos hemos marcado", ha añadido, aunque ha reconocido la dependencia de factores como la inflación o el precio del petróleo.

Por último, ha defendido la prudencia en la gestión de inversiones. "Nuestra forma de gestionar es extraordinariamente prudente", ha afirmado, destacando la reducción de la exposición a renta variable a comienzos de año.