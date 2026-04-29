Foreomics refuerza su equipo directivo para acelerar su entrada en el sector asegurador

Foreomics ha anunciado la incorporación de dos altos ejecutivos clave para impulsar su expansión en el mercado asegurador. Germán Crisol asumirá el rol de director financiero (CFO) y Alejandro Flores el de director de operaciones (COO), en un movimiento estratégico que busca posicionar a la empresa como referente en predicción de riesgos.

Germán Crisol aporta más de 25 años de experiencia en dirección financiera, incluyendo su paso como CFO en el Grupo SNB con alcance global y en la Corporación Albatros. Licenciado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, Crisol se enfocará en estructurar alianzas con aseguradoras y desarrollar modelos de pricing sostenibles.

Por su parte, Alejandro Flores, con formación en EAE Business School y más de una década en el sector, ha trabajado en Banco Santander y DKV Seguros en desarrollo de negocio y alianzas. Su labor principal será estandarizar procesos y adaptar el modelo de Foreomics a mercados regulados con particularidades locales.

Transformación del sector asegurador

Foreomics integra datos clínicos, genéticos e imágenes para anticipar enfermedades, pasando de modelos reactivos basados en siniestros a predictivos que reducen costes, mejoran la selección de riesgos y amplían la base de clientes en ramos como salud, vida y ahorro. Según Carlos García, CEO de la compañía, esta tecnología permite primas personalizadas, reduce exclusiones y optimiza la rentabilidad.

Y ha añadido que "el sector asegurador está entrando en una fase de transformación profunda. La capacidad de anticipar el riesgo va a ser el principal factor diferencial en los próximos años. Foreomics permite pasar de una fotografía estática del asegurado a una visión dinámica y predictiva, lo que impacta directamente en pricing, siniestralidad y crecimiento de cartera".