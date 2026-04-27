Las aseguradoras descartan subir primas a corto plazo pese al alza de los costes sanitarios y la presión de la inflación

Las aseguradoras advierten del impacto a medio plazo de la presión sobre los costes sanitarios y farmacéuticos en un contexto marcado por la inflación y la incertidumbre geopolítica. Pero por ahora, descartan trasladar ese repunte a las primas de forma inmediata.

En esta línea, DKV no modificará las tarifas de sus seguros de salud en 2026 pese al actual entorno inflacionista.

El director general financiero de la compañía, Javier Cubría, aseguró que las primas ya han sido "comunicadas y formalizadas" y que la entidad no contempla revisiones durante el año, ni siquiera ante escenarios de inflación elevada.

"El impacto de la inflación no lo vamos a trasladar a las tarifas ya anunciadas", subrayó durante la presentación de resultados, insistiendo en que el modelo de la compañía pasa por revisar precios una vez al año, con efecto cada 1 de enero.

No obstante, Cubría advirtió de que el entorno macroeconómico puede afectar al negocio por la vía de la demanda. El encarecimiento de los costes energéticos, salariales y de bienes básicos podría reducir la capacidad de los hogares para contratar seguros de salud, al priorizar otros gastos esenciales.

Además, puso el foco en la denominada "inflación médica", que se sitúa en torno al 10% a nivel global y en el 8% en Europa, con España acercándose progresivamente a esos niveles debido al envejecimiento de la población, la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias y el aumento de los costes asistenciales.

En este contexto, también alertó de posibles tensiones derivadas de cambios regulatorios en Estados Unidos sobre el precio de los medicamentos, que podrían traducirse en subidas en Europa y presionar al alza los costes sanitarios a medio plazo, aunque matizó que España está "relativamente protegida" frente a otros mercados europeos.

Helvetia Caser

Por su parte, el consejero delegado de Helvetia en España, Juan Estallo, coincidió en señalar la elevada incertidumbre del entorno actual y la dificultad para anticipar la evolución de los precios.

"Es muy difícil predecir ahora mismo cuáles van a ser esos niveles de inflación", afirmó, en un escenario marcado por la volatilidad geopolítica. "Todos estamos en un contexto geopolítico muy volátil, donde un día parece que algo va a durar una semana y al día siguiente parece que va a durar tres meses", añadió.

Estallo subrayó que el sector asegurador en España se ha caracterizado históricamente por mantener un equilibrio entre la absorción de costes y el traslado de la inflación a las primas cuando ha sido necesario.

Así, el CEO de Helvetia defendió que la actual estrategia de precios de la compañía permite cumplir con los objetivos fijados para 2026, aunque dejó abierta la puerta a futuros ajustes.

"Cualquier decisión se adoptará en función de la evolución del mercado", señaló, precisando que la respuesta del sector dependerá de si los cambios son estructurales o coyunturales.

Pese a este escenario, el director general financiero de DKV, Javier Cubría, defendió que España sigue contando con algunos de los seguros de salud más competitivos a nivel internacional, gracias al modelo complementario entre sanidad pública y privada.