Reale compra el 19% de Canitas para desarrollar una red de servicios veterinarios en España

Reale compra el 18,9% de Canitas con el objetivo de desarrollar un ecosistema de servicios dedicados a las mascotas y a sus dueños de la aseguradora en España, según ha informado este lunes.

El acuerdo se configura como "una alianza estratégica a largo plazo, orientada al desarrollo conjunto de soluciones integradas en beneficio de los clientes, los profesionales veterinarios y todo el ecosistema de las mascotas", ha detallado Reale en un comunicado.

Aurica Capital, gestora de capital privado independiente que adquirió el 60% del accionariado de Canitas en 2023, conservará una participación mayoritaria y mantendrá la gestión de la compañía.

En España hay 28 millones de animales de compañía (de los cuales 10 millones son perros), con un mercado en expansión que presenta una tasa de crecimiento significativa en los próximos años.

Según los últimos datos del sector, el 43% de las familias españolas tienen un animal doméstico, y el gasto medio anual por animal se sitúa entre los 1.200 y los 1.500 euros, destinado principalmente a alimentación, atención veterinaria y bienestar.

"El acuerdo estratégico con Canitas se enmarca en el plan de diversificación de servicios de Reale Group y se suma al reciente lanzamiento del ecosistema Salud, continuando así el desarrollo de un ecosistema dedicado al mundo de los animales de compañía", ha declarado Luca Filippone, General Manager de Reale Group.

Diversificación del negocio

En esta línea, Erik Mayol Gandou, CEO de Canitas, ha destacado que "esta alianza nos permitirá seguir acelerando nuestra expansión y consolidando un modelo único en el sector".

"Con esta operación, Reale Group refuerza su estrategia de diversificación del negocio y nuestra ambición de responder de forma cada vez más completa a las necesidades de los clientes. En Canitas hemos encontrado al socio perfecto para posicionarnos en el mercado del cuidado de las mascotas, una de las verticales de negocio de nuestra empresa de servicios en España, Reale Blue Service", ha afirmado Ignacio Mariscal, CEO de Reale Seguros.