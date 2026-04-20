Allianz lanza un servicio de asesoramiento legal 24 horas para clientes que contraten un seguro de empresas

Allianz ha presentado este lunes un nuevo servicio de asesoramiento legal inmediato por chat 24 horas para todos aquellos clientes que contraten un seguro de empresa, según ha informado este lunes.

"Los riesgos a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas están cambiando. A los tradicionales daños materiales se suman ahora amenazas como los ciberataques, los conflictos legales o la interrupción de la actividad por bajas laborales, factores que pueden comprometer la continuidad del negocio", ha detallado la aseguradora en un comunicado.

La campaña llamada Negocios valientes pone el foco en la evolución que han experimentado los riesgos y en la importancia de estar preparados ante ciberataques, bajas o conflictos legales.

Cabe destacar que Allianz es la segunda aseguradora en España en primas de empresas, con una fuerte experiencia en este sector.

A raíz de dicha experiencia, la aseguradora ya cuenta con productos como la compensación por baja laboral en menos de 48 horas o la protección frente a riesgos digitales.