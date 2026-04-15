Línea Directa asegurará las motos vendidas por Cuimo

Línea Directa ha anunciado este miércoles una alianza estratégica con Cuimo para facilitar el aseguramiento de motos a los clientes de la startup de compraventa de motocicletas de segunda mano en España.

Esta colaboración permite contratar un seguro de Línea Directa en el mismo momento de la compra, agilizando todo el proceso de adquisición del vehículo.

Gracias a este acuerdo, "los compradores recibirán un presupuesto personalizado y competitivo del seguro, reconocido como uno de los mejor valorados por su amplitud de coberturas y calidad de servicio, según el estudio anual de Inteliens", ha detallado Línea Directa en un comunicado.

La póliza cubre responsabilidad civil obligatoria hasta 85 millones de euros, voluntaria hasta 50 millones, defensa jurídica, asistencia en viaje y opciones adicionales como vehículo de sustitución, gestión de multas o cobertura de casco y equipamiento. Es válida para todo tipo de motos: desde ciclomotores y scooters hasta trails y customs.

"Esta colaboración entre dos marcas de referencia en el segmento de las motocicletas nos permite ofrecer al cliente la mejor experiencia de compra, poniendo a disposición de los clientes una solución completa, directa y sencilla que facilita el proceso de adquisición de una moto", ha subrayado Diego Ferreiro, Director Comercial de Línea Directa.

Por su parte, Alejandro de la Hoz, cofundador y Co-CEO de Cuimo, califica el pacto como "estratégico", reforzando su apuesta por la calidad y el cliente.