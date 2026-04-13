La inteligencia artificial en el sector asegurador: un arma de doble filo contra el fraude

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta incómoda para el sector asegurador. Por un lado, facilita fraudes cada vez más sofisticados, pero al mismo tiempo es la principal aliada de las aseguradoras para detectar esas trampas.

En la presentación del XIII Mapa AXA del Fraude en España, el director de Siniestros de AXA España, Fernando Carballo, explicó este choque con un ejemplo muy gráfico: un asegurado presentó una imagen de una vitrocerámica dañada que en realidad había sido manipulada con IA para simular el siniestro.

El sistema de control de la aseguradora detectó la manipulación, catalogó el expediente como fraude premeditado y rechazó la indemnización, en una muestra de cómo la tecnología puede desenmascarar simulaciones cada vez más verosímiles.

Carballo subrayó que estos casos ya no son anécdota, sino parte de "nuevas formas de fraude" que explotan la capacidad de la IA generativa para fabricar fotografías y documentos aparentemente creíbles.

Estas técnicas se suman al fraude oportunista tradicional, como el intento de renovar con cargo al seguro una cubierta industrial prácticamente agotada alegando daños por pedrisco, donde se evitó un fraude de "casi 200.000 euros".

Frente a este escenario, AXA ha incorporado inteligencia artificial en la revisión de documentación de siniestros, especialmente en la detección de fraude en documentos e imágenes.

Carballo remarcó que "sí que estamos utilizando las nuevas tecnologías en la detección de fraude en documentos, por ejemplo", analizando casuísticas que van en aumento y que resultan cada vez más difíciles de identificar solo a simple vista.

Control automatizado

Según la compañía, estos sistemas permiten someter a control automatizado miles de documentos de siniestros para verificar su autenticidad y localizar anomalías antes de que el expediente avance. El uso de reglas automáticas y modelos de IA ayuda a identificar patrones sospechosos de forma temprana, para que después "un tramitador, una persona más experta" pueda analizar con detalle la situación y confirmar si existe o no fraude.

Carballo subrayó que AXA está "explorando la IA sobre todo en la parte de reglas automáticas", un ámbito en el que se están buscando formas de que la tecnología ayude a detectar comportamientos anómalos en los pagos de siniestros.

Para AXA, la combinación de IA y análisis experto es clave para "investigar con más eficacia" y ser "más eficaces en la detección", aunque se analicen "menos casos" en número absoluto.

Pese al despliegue ya en marcha, Carballo admitió que la aplicación de IA al fraude está aún lejos de ser un terreno cerrado: "Ahora mismo es un ámbito que estamos explorando".

"Es algo que está todavía en crecimiento, en evolución y que incluso ahí la evolución del seguro es bastante más complicada en la manera de cómo se defrauda y cómo se detecta", afirmó, aludiendo a la rapidez con la que cambian las técnicas de falsificación digital.

En este contexto, el director de Siniestros insistió en que la tecnología es un arma de doble filo: "la evolución tecnológica genera nuevas formas" y contribuye "al incremento de fraude premeditado, nuevas formas de fraude, pero también nos proporciona nuevas herramientas para mejorar en esa detección".

A escala internacional, el diagnóstico es similar: firmas periciales como McLarens han reportado incrementos de hasta el 300% en documentos sospechosos de ser falsos en determinadas líneas de negocio en apenas un trimestre

Reaseguradoras globales como Swiss Re incluyen ya los deepfakes y los contenidos sintéticos entre los riesgos tecnológicos que más pueden distorsionar la gestión de siniestros en los próximos años.

Frente a esa ofensiva, la respuesta del sector pasa por usar la misma arma. AXA ha comenzado a incorporar IA en la revisión de documentación, tanto en texto como en imagen, apoyándose en reglas automáticas y modelos de análisis.