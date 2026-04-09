Los accionistas de Línea Directa aprueban reelegir a Patricia Ayuela como consejera ejecutiva por cuatro años

Los accionistas de Línea Directa han aprobado la propuesta del consejo de administración de reelegir a la consejera delegada, Patricia Ayuela, por un nuevo mandato de cuatro años como consejera ejecutiva.

Durante la junta de accionistas celebrada este jueves los accionistas han aprobado un dividendo complementario de 15 millones de euros a repartir este mismo mes.

En concreto, Línea Directa repartirá un dividendo de 1,3791 céntimos (0,0138 euros) por acción el próximo 22 de abril. Esta fecha implica que el último día de negociación de las acciones con derecho a dividendo es el 17 de abril, por lo que cotizarán 'ex dividendo' el 20 de abril.

Asimismo, se ha aprobado el plan de incentivos a largo plazo para el periodo 2026-2028, que afectará a la consejera delegada, los miembros del equipo de dirección y otras personas "clave o relevantes" para la empresa que determine el consejo.

El 60% de este incentivo se liquidará, por mitades, en metálico y acciones en la fecha de liquidación. El otro 40% se liquidará, por mitades, en metálico y acciones pero de forma diferida por tercios durante un periodo de tres años.

Contexto de incertidumbre

La empresa entregará un máximo de 12,61 millones de acciones, representativas del 1,16% del capital social.

Respecto a las tensiones geopolíticas y la incertidumbre por la guerra de Irán, Patricia Ayuela ha defendido las fortalezas demostradas de la compañía para atravesar con éxito cualquier escenario adverso.

"Afrontamos 2026 desde el optimismo y con confianza plena en la capacidad colectiva de Línea Directa", ha destacado.

En este sentido, ha recordado las medidas estratégicas adoptadas en los últimos años, no solo para abordar dificultades coyunturales como la crisis inflacionaria de 2022 y 2023 sino para sentar al mismo tiempo las bases del crecimiento futuro de Línea Directa.

"De este tiempo, creo que podemos sentirnos especialmente orgullosos de la progresión continua y positiva de los resultados de la compañía, la capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos y el alineamiento de todo el equipo de Línea Directa con dichos compromisos", ha resaltado.