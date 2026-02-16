Fundación Mapfre lanza Red Ibérica para fortalecer el sector fundacional

Fundación Mapfre presentará el próximo viernes Red Ibérica en Extremadura. El proyecto busca "dar respuesta a la crisis que atraviesa el sector fundacional en España y Portugal", según su presidente, Antonio Huertas. Su objetivo es ayudar a las pequeñas y medianas fundaciones a modernizarse y garantizar su continuidad.

"En este país ha habido durante un siglo muchas personas, familias o empresas que decidieron dedicar parte de su patrimonio a actividades fundacionales", explicó Huertas a EL ESPAÑOL-Invertia.

Y añadió que "muchas de esas entidades se han quedado sin recursos, sin buena gobernanza y sin capacidad para sobrevivir en un entorno cambiante".

El proyecto, denominado Red Ibérica de Fundación Mapfre, pretende "ayudar a otras fundaciones a sobrevivir, elevar sus estándares y acceder a financiación pública y privada, manteniendo siempre su independencia".

Huertas destacó que el objetivo no es absorber fundaciones, sino "poner a su disposición las mismas herramientas que utiliza Fundación Mapfre, adaptadas a su escala, para que puedan seguir haciendo su labor social y cultural".

La iniciativa, de alcance transfronterizo, conectará fundaciones de España y Portugal "a lo largo de la Ruta de la Plata, como eje vertebrador del proyecto ibérico".

Según Huertas, esta red buscará unir esfuerzos en ambos lados de la frontera para "integrar las capacidades sociales y culturales de ambos países".

Instituciones regionales

Con sede en Extremadura y con el apoyo de instituciones regionales, la Red Ibérica de Fundación Mapfre se concibe como un proyecto "absolutamente social, sin ningún objetivo de negocio".

Huertas subrayó que Fundación Mapfre, como organismo intermedio acreditado por la Unión Europea, canaliza fondos sociales europeos hacia asociaciones de zonas rurales de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Cabe recordar que la Fundación Mapfre se creó en 1975. Esta desarrolla su actividad en cinco grandes áreas —acción social, cultura, promoción de la salud, prevención y seguridad vial, y seguro y previsión social— y colabora con administraciones públicas, entidades sociales y organizaciones internacionales para impulsar proyectos de inclusión, educación, seguridad y difusión cultural.